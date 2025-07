Real Madrid-Juventus 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid-Juventus di Martedì 1 luglio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per il Mondiale per Club

MIAMI – Martedì 1 luglio 2025, alle ore 21:00 italiane, all’Hard Rock Stadium di Miami, Real Madrid e Juventus si affronteranno per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. I blancos, guidati da Xabi Alonso, hanno chiuso il girone H al primo posto grazie a un crescendo di prestazioni: pareggio con l’Al Hilal, poi vittorie convincenti contro Pachuca (3-1) e Salisburgo (3-0). In campo ci saranno stelle come Vinícius Jr., Bellingham, Valverde, Arda Güler e il giovane Gonzalo García. In dubbio fino all’ultimo Mbappé, reduce da un malessere, ma pronto a subentrare.

La Juventus di Igor Tudor ha chiuso il girone G al secondo posto: dopo i successi su Al Ain (5-0) e Wydad Casablanca (4-1), è arrivata la sconfitta contro il Manchester City (2-5). I bianconeri si affidano alla freschezza di Kenan Yildiz (3 gol nel torneo), alla velocità di Kolo Muani e Conceiçao, e alla solidità di Locatelli e McKennie a centrocampo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: REAL MADRID-JUVENTUS 0-0 1' partiti! calcio di inizio battuto dai Blancos squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Real Madrid-Juventus Tabellino Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde (C), Tchouamni, Bellingham; Arda Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Allenatore: Alonso. Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto, Locatelli (C), Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

Tudor alla vigilia

“Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni. Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte. Noi ci siamo preparati. Vogliamo passare, vogliamo giocarci le nostre carte. L’ultima partita del Real Madrid mi è piaciuta tanto. Ho visto qualità, lavoro di squadra, sacrificio. Ho visto una squadra vera. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid, vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla così, anche con grande coraggio. La partita del torneo per noi? Ovviamente!».

«La sconfitta con il City? La sconfitta fa parte del gioco e della vita, si accetta e si va avanti. Domani è un’altra partita, abbiamo superato il girone, ora c’è la prima della seconda parte della competizione. La difficoltà della sfida è evidente, ma noi dobbiamo crederci e provare in tutti i modi a fare il nostro meglio per vincere e passare. Poi ci sono anche gli avversari, naturalmente, ma noi dobbiamo crederci, correre tanto, sacrificarci, non sbagliare niente e concedere il meno possibile. Io ci credo, quando poi comincerà la partita vedremo cosa succederà”.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL REAL MADRID – Alonso dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Courtois in porta e con una difesa a tre formata da Rüdiger, Tchouaméni e Huijsen; In cabina di regia Valverde con Bellingham e Güler mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Alexander-Arnold e Fran Garcia. Davanti Vinicius Junior e Gonzalo Garcia.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Tudor dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con una difesa a tre formata da Kalulu, Rugani e Kelly. In mezzo Locatelli e Thuram mentre Cambiaso e McKennie dovrebbero ultimare la linea di centrocampo Unica punta Kolo Muani, supportata da Conceiçao e Yildiz.

Probabili formazioni di Real Madrid-Juventus

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen; Alexander-Arnold, Bellingham, Valverde, Güler, Fran García; Vinícius Jr., Gonzalo García Allenatore: Xabi Alonso

JJUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere la partita in TV e streaming

