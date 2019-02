Sampdoria – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00

GENOVA – Domenica 10 febbraio alle ore 15:00, presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, si disputerà il match tra Sampdoria e Frosinone valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i blucerchiati, reduci dalla sconfitta di Napoli con un netto 3-0; dall’altra i Ciociari, che nell’ultimo turno hanno perso di misura contro la Lazio.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 10 febbraio alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Giampaolo sceglie il consueto 4-3-1-2 con Audero tra i pali e la difesa composta da Bereszynski, Colley, Andersen ed uno tra Taveres e Sala a sinistra. In dubbio anche Andersen, rimasto a riposo a causa di un leggero stato influenzale: se non dovesse farcela, pronto uno tra Tonelli e Ferrari. In mediana spazio a Praet e Linetty ai lati di Ekdal, sulla trequarti Saponara insidia Ramirez. In attacco potrebbe arrivare l’esordio dal 1′ per Manolo Gabbiadini, in vantaggio su Defrel per affiancare Quagliarella.

QUI FROSINONE – Baroni risponde con il 3-5-2. Sportiello in porta, davanti a lui il pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Salamon e Krajnc. Sulle fasce spazio a Zampano da una parte e Beghetto dall’altra, mentre in mezzo al campo solo Chibsah è sicuro di una maglia da titolare. In cabina di regia ballottaggio tra Viviani e Maiello, col secondo in vantaggio; l’altra mezz’ala sarà uno tra Valzania e Cassata. In attacco non recupera dall’influenza Pinamonti, al suo posto pronto Ciofani che farà coppia con l’inamovibile Ciano.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smartphone, console, computer, smart tv e tablet.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Frosinone

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski; Andersen/Tonelli, Colley, Sala/Taveres; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez/Saponara; Gabbiadini/Defrel, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Kranjc; Zampano, Chibsah, Maiello/Viviani, Cassata/Valzania, Beghetto; Ciano, Ciofani. Allenatore: Marco Baroni

Stadio: Luigi Ferraris