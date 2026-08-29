Inter U23-Team Altamura 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter U23-Team Altamura di sabato 29 agosto 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C
SESTO SAN GIOVANNI – Sabato 29 agosto, nella cornice dello Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni andrà in scena Inter U23-Team Altamura, match valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte del campo ci saranno i nerazzurri, reduci dal successo per 2-1 nella difficile trasferta di Catania. L’Inter U23 si è imposta grazie alle reti di Maye e Mosconi, rendendo inutile il gol realizzato da Russo per i padroni di casa.
Dall’altra parte ci sarà invece il Team Altamura, anche lui reduce da una vittoria nella prima giornata di campionato. I pugliesi hanno superato 1-0 il Monopoli davanti al proprio pubblico grazie alla rete decisiva di Giuseppe Simone.
Indice
- Tabellino in tempo reale
- L’arbitro
- Presentazione del match
- Probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER U23-TEAM ALTAMURA]
ALTAMURA: Perucchini F., Pirrello R., Pacia F., Falasca M., Rosafio M., Dipinto N., Nazzaro M., Grande M., Mogentale T., Simone G., Curcio A.. A disposizione: Bocic M., Calusic M., De Gennaro, Di Bartolo F., Esposito M., Gagliardi L., Gudelevicius E., Malcore G., Peschetola L., Samtos, Tudor R., Zazza M.
Reti: al 35' pt Rosafio M. (Altamura) .
Ammonizioni: al 6' pt Kaczmarski I. (Inter U23), al 23' pt Bovio L. (Inter U23).
L’arbitro
Sarà Ciro Aldi della sezione di Lanciano a dirigere Inter U23-Team Altamura, match valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Simone Mino di La Spezia, mentre il quarto uomo sarà Francesco Aloise di Voghera. Salvatore Nicosia di Saronno sarà l’operatore FVS.
Presentazione del match
QUI INTER U23 – L’Inter U23 scende in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Melgrati con Stante, Prestia e Maye a formare il tridente difensivo. A centrocampo Re Cecconi e Marello saranno larghi con Kaczmarski e Fiordilino a completare il reparto centralmente. Sulla trequarti agiranno Mosconi e Mancuso alle spalle di Lavelli.
QUI TEAM ALTAMURA – Il Team Altamura risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Perucchini, i quattro in difesa saranno Zazza, Pirrello, Pacia e Falasca. In mediana spazio a Dipinto e Nazzaro, mentre Mogentale, Grande e Curcio agiranno sulla trequarti alle spalle di Malcore.
Le probabili formazioni di Inter U23-Team Altamura
INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Maye; Re Cecconi, Kaczmarski, Fiordilino, Marello; Mosconi, Mancuso; Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.
TEAM ALTAMURA (4-2-3-1): Perucchini; Zazza, Pirrello, Pacia, Falasca; Dipinto, Nazzaro; Mogentale, Grande, Curcio; Malcore. Allenatore: Ledian Memushaj.
Dove vedere la partita in tv e streaming
L’incontro Inter U23-Team Altamura valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirlo previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abbonati Sky potranno vedere Inter U23-Team Altamura in diretta streaming anche su Sky Go attraverso i dispositivi mobili. Il match sarà inoltre disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky accessibile tramite smartphone, tablet, PC e Smart TV.