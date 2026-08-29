Inter U23-Team Altamura 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter U23-Team Altamura di sabato 29 agosto 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

SESTO SAN GIOVANNI – Sabato 29 agosto, nella cornice dello Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni andrà in scena Inter U23-Team Altamura, match valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte del campo ci saranno i nerazzurri, reduci dal successo per 2-1 nella difficile trasferta di Catania. L’Inter U23 si è imposta grazie alle reti di Maye e Mosconi, rendendo inutile il gol realizzato da Russo per i padroni di casa.

Dall’altra parte ci sarà invece il Team Altamura, anche lui reduce da una vittoria nella prima giornata di campionato. I pugliesi hanno superato 1-0 il Monopoli davanti al proprio pubblico grazie alla rete decisiva di Giuseppe Simone.

Indice

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER U23-TEAM ALTAMURA]

INTER U23: Melgrati R., Stante F., Bovio L., Jakirovic L., Re Cecconi G., Kaczmarski I., Fiordilino L., Marello M., Mosconi M., Mancuso M., Lavelli M.. A disposizione: Agbonifo R., Avitabile T., Bovo L., Cerpelletti F., Fumagalli T., Garonetti G., Iddrissou J., Raimondi P., Sorino D., Taho A., Zuberek J.



ALTAMURA: Perucchini F., Pirrello R., Pacia F., Falasca M., Rosafio M., Dipinto N., Nazzaro M., Grande M., Mogentale T., Simone G., Curcio A.. A disposizione: Bocic M., Calusic M., De Gennaro, Di Bartolo F., Esposito M., Gagliardi L., Gudelevicius E., Malcore G., Peschetola L., Samtos, Tudor R., Zazza M.



Reti: al 35' pt Rosafio M. (Altamura) .



Ammonizioni: al 6' pt Kaczmarski I. (Inter U23), al 23' pt Bovio L. (Inter U23).

Melgrati R., Stante F., Bovio L., Jakirovic L., Re Cecconi G., Kaczmarski I., Fiordilino L., Marello M., Mosconi M., Mancuso M., Lavelli M..Agbonifo R., Avitabile T., Bovo L., Cerpelletti F., Fumagalli T., Garonetti G., Iddrissou J., Raimondi P., Sorino D., Taho A., Zuberek J.Perucchini F., Pirrello R., Pacia F., Falasca M., Rosafio M., Dipinto N., Nazzaro M., Grande M., Mogentale T., Simone G., Curcio A..Bocic M., Calusic M., De Gennaro, Di Bartolo F., Esposito M., Gagliardi L., Gudelevicius E., Malcore G., Peschetola L., Samtos, Tudor R., Zazza M.al 35' pt Rosafio M. (Altamura) .al 6' pt Kaczmarski I. (Inter U23), al 23' pt Bovio L. (Inter U23).

L’arbitro

Sarà Ciro Aldi della sezione di Lanciano a dirigere Inter U23-Team Altamura, match valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Simone Mino di La Spezia, mentre il quarto uomo sarà Francesco Aloise di Voghera. Salvatore Nicosia di Saronno sarà l’operatore FVS.

Presentazione del match

QUI INTER U23 – L’Inter U23 scende in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Melgrati con Stante, Prestia e Maye a formare il tridente difensivo. A centrocampo Re Cecconi e Marello saranno larghi con Kaczmarski e Fiordilino a completare il reparto centralmente. Sulla trequarti agiranno Mosconi e Mancuso alle spalle di Lavelli.

QUI TEAM ALTAMURA – Il Team Altamura risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Perucchini, i quattro in difesa saranno Zazza, Pirrello, Pacia e Falasca. In mediana spazio a Dipinto e Nazzaro, mentre Mogentale, Grande e Curcio agiranno sulla trequarti alle spalle di Malcore.

Le probabili formazioni di Inter U23-Team Altamura

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Maye; Re Cecconi, Kaczmarski, Fiordilino, Marello; Mosconi, Mancuso; Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

TEAM ALTAMURA (4-2-3-1): Perucchini; Zazza, Pirrello, Pacia, Falasca; Dipinto, Nazzaro; Mogentale, Grande, Curcio; Malcore. Allenatore: Ledian Memushaj.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Inter U23-Team Altamura valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirlo previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abbonati Sky potranno vedere Inter U23-Team Altamura in diretta streaming anche su Sky Go attraverso i dispositivi mobili. Il match sarà inoltre disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky accessibile tramite smartphone, tablet, PC e Smart TV.