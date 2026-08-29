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Inter U23 Risultati calcio live in diretta Serie C Team Altamura

Inter U23-Team Altamura 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Posted on 29 Agosto 2026 at 29 Agosto 2026 by Emanuele Ignazi
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Inter U23 Team Altamura cronaca diretta live risultato in tempo reale

Diretta Inter U23-Team Altamura di sabato 29 agosto 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

SESTO SAN GIOVANNI – Sabato 29 agosto, nella cornice dello Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni andrà in scena Inter U23-Team Altamura, match valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte del campo ci saranno i nerazzurri, reduci dal successo per 2-1 nella difficile trasferta di Catania. L’Inter U23 si è imposta grazie alle reti di Maye e Mosconi, rendendo inutile il gol realizzato da Russo per i padroni di casa.

Dall’altra parte ci sarà invece il Team Altamura, anche lui reduce da una vittoria nella prima giornata di campionato. I pugliesi hanno superato 1-0 il Monopoli davanti al proprio pubblico grazie alla rete decisiva di Giuseppe Simone.

Indice

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER U23-TEAM ALTAMURA]

INTER U23: Melgrati R., Stante F., Bovio L., Jakirovic L., Re Cecconi G., Kaczmarski I., Fiordilino L., Marello M., Mosconi M., Mancuso M., Lavelli M.. A disposizione: Agbonifo R., Avitabile T., Bovo L., Cerpelletti F., Fumagalli T., Garonetti G., Iddrissou J., Raimondi P., Sorino D., Taho A., Zuberek J.

ALTAMURA: Perucchini F., Pirrello R., Pacia F., Falasca M., Rosafio M., Dipinto N., Nazzaro M., Grande M., Mogentale T., Simone G., Curcio A.. A disposizione: Bocic M., Calusic M., De Gennaro, Di Bartolo F., Esposito M., Gagliardi L., Gudelevicius E., Malcore G., Peschetola L., Samtos, Tudor R., Zazza M.

Reti: al 35' pt Rosafio M. (Altamura) .

Ammonizioni: al 6' pt Kaczmarski I. (Inter U23), al 23' pt Bovio L. (Inter U23).

L’arbitro

Sarà Ciro Aldi della sezione di Lanciano a dirigere Inter U23-Team Altamura, match valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 21:00. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Simone Mino di La Spezia, mentre il quarto uomo sarà Francesco Aloise di Voghera. Salvatore Nicosia di Saronno sarà l’operatore FVS.

Presentazione del match

QUI INTER U23 – L’Inter U23 scende in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Melgrati con Stante, Prestia e Maye a formare il tridente difensivo. A centrocampo Re Cecconi e Marello saranno larghi con Kaczmarski e Fiordilino a completare il reparto centralmente. Sulla trequarti agiranno Mosconi e Mancuso alle spalle di Lavelli.

QUI TEAM ALTAMURA – Il Team Altamura risponde con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Perucchini, i quattro in difesa saranno Zazza, Pirrello, Pacia e Falasca. In mediana spazio a Dipinto e Nazzaro, mentre Mogentale, Grande e Curcio agiranno sulla trequarti alle spalle di Malcore.

Le probabili formazioni di Inter U23-Team Altamura

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Maye; Re Cecconi, Kaczmarski, Fiordilino, Marello; Mosconi, Mancuso; Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

TEAM ALTAMURA (4-2-3-1): Perucchini; Zazza, Pirrello, Pacia, Falasca; Dipinto, Nazzaro; Mogentale, Grande, Curcio; Malcore. Allenatore: Ledian Memushaj.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Inter U23-Team Altamura valido per la seconda giornata del Girone C del campionato di Serie C 2026-2027 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirlo previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abbonati Sky potranno vedere Inter U23-Team Altamura in diretta streaming anche su Sky Go attraverso i dispositivi mobili. Il match sarà inoltre disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky accessibile tramite smartphone, tablet, PC e Smart TV.