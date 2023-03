Irlanda – Francia 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Irlanda – Francia del 27 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata della qualificazione agli Europei del 2024

DUBLINO – Lunedì 27 marzo, alle ore 20.45, all’Aviva Stadium di Dublino, avrà inizio Irlanda – Francia, gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. Il Gruppo B, nel quale sono state inserite le due Nazionali, vede in testa alla classifica i transalpini e la Grecia con 3 punti, seguiti a quota zero da Irlanda, Gibilterra e Olanda. La Francia, Vice Campione del Mondo in carica, ha iniziato al meglio il percorso di qualificazione rifilando un secco 4-0 all’Olanda con doppietta di Mbappé e reti di Griezmann e Upamecano. L’Irlanda, invece, che non ha partecipato ai Mondiali del Qatar, debutta ora nella competizione avendo riposato nel primo turno; ha vinto tre delle ultime cinque sfide disputate. Sono diciassette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di otto successi per la Francia, cinque pareggi e quattro affermazioni dell’Irlanda. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 28 maggio 2018 quando in amichevole la Francia si erano imposta per 2-0. Tutti italiani gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Maurizio Mariani, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alessandro Tegoni e dal Quarto uomo Livio Marinelli. Al Var Massimiliano Irrati, assistito da Daniele Chiffi. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.85.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI IRLANDA – FRANCIA]

IRLANDA: Bazunu G. (Portiere), Collins N., Egan J., O'Shea D., Coleman S., Molumby J., Cullen J., Doherty M., Knight J., Ogbene C., Ferguson E.. A disposizione: Browne A., Hendrick J., Idah A., Johnston M., Kelleher C. (Portiere), McClean J., McGrath J., Obafemi M., Omobamidele A., Smallbone W., Sykes M., Travers M. (Portiere) Allenatore: Kenny S..



FRANCIA: Maignan M. (Portiere), Pavard B., Konate I., Upamecano D., Hernandez T., Camavinga E., Griezmann A., Rabiot A., Kolo Muani R., Giroud O., Mbappe K.. A disposizione: Areola A. (Portiere), Coman K., Diaby M., Disasi A., Fofana Y., Kounde J., Samba B. (Portiere), Tchouameni A., Thuram K., Thuram M., Todibo J., Veretout J. Allenatore: Deschamps D..



Reti:



Ammonizioni: al 23' pt Pavard B. (Francia).

La presentazione del match

QUI IRLANDA – Kenny dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Kelleher e difesa a tre formata da Omobamidele , Collins e O’Shea. In mezzo al campo Molumby e Browne mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Doherty e O’Dowda. Unica punta Ferguson, supportata dai trequartisti Obafemi e Smallbone.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e con una difesa a quattro formata da Koundé e Upamecano e sulle fasce da Pavard e Theo Hernandez. In mediana Tchouameni e Rabiot. Unica punta Giroud. supportata dai trequartisti Coman, Griezmann e Mbappé.

Le probabili formazioni di Irlanda – Francia

IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; Omobamidele, Collins, O’Shea; Doherty, Molumby, Browne, O’Dowda; Obafemi, Smallbone; Ferguson. CT Kenny.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Herandez; Camavinga, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappe; Giroud. CT Deschamps.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: