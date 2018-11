Italia – Portogallo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Portogallo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quinta giornata della UEFA Nations League

MILANO – Sabato 17 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Italia – Portogallo, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte c’è la Nazionale di Mancini che viene dalla fondamentale vittoria con la Polonia che le ha permesso di evitare la retrocessione nella Lega B ed issarsi in seconda posizione con 4 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione lusitana che è ad un passo dalla qualificazione alle semifinali: 6 punti in classifica per i portoghesi che hanno una partita in meno dell’Italia. Sono 26 i precedenti tra le due compagini con l’Italia che ha trionfato 18 volte contro i 6 successi di lusitani mentre i pareggi sono 2.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto arretrato composto da Florenzi e Biraghi sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Bonucci e Chiellini. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Verratti mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Immobile ed Insigne.

QUI PORTOGALLO – La Nazionale lusitana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Rui Patricio tra i pali, reparto difensivo formato da Cancelo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pepe e Dias. A centrocampo Neves in cabina di regia con Pizzi e Carvalho mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bernardo, André Silva e R.Silva.

Dove vederla in TV e in streaming

Italia – Portogallo, partita valida per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League, sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Rai 1.

Le probabili formazioni di Italia – Portogallo

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Rui; Pizzi, Neves, Carvalho; B. Silva, A. Silva, R. Silva. Allenatore: Santos

STADIO: San Siro