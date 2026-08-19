Italia pronta per i Giochi del Mediterraneo 2026

L’Italia del volley femminile e maschile scende in campo con due squadre giovani e ambiziose, campionesse in carica al femminile e bronzo nel 2022 al maschile

TARANTO – L’Italia del volley si prepara a vivere un’estate intensa e ricca di appuntamenti internazionali. Parallelamente agli Europei femminili, in programma dal 21 agosto al 6 settembre, la Nazionale scenderà in campo ai Giochi del Mediterraneo 2026, ospitati quest’anno proprio in Italia, in Puglia, tra Taranto, Lecce e Brindisi. Una manifestazione che torna nel nostro Paese a distanza di 17 anni dall’edizione di Pescara 2009 e che coinvolgerà 3.854 atleti provenienti da 26 nazioni, impegnati in 33 discipline sportive.

La Nazionale femminile: campionesse in carica e pronte a difendere l’oro

Le azzurre guidate da Carlo Parisi arrivano ai Giochi del Mediterraneo da campionesse in carica, dopo il trionfo del 2022 in Algeria contro la Turchia. L’Italia vanta una tradizione di altissimo livello nella manifestazione: 11 medaglie complessive, di cui 8 ori, 1 argento e 2 bronzi.

Per l’edizione 2026, la Nazionale è stata inserita nel Girone A insieme a Serbia, Egitto e Bosnia Erzegovina. L’esordio è fissato per giovedì 20 agosto a Lecce contro la Bosnia Erzegovina (ore 18). Seguiranno le sfide contro l’Egitto (24 agosto, ore 17) e la Serbia (26 agosto, ore 20) al PalaMazzola di Taranto. Semifinali e finali si disputeranno nel weekend del 29-30 agosto.

Nel gruppo si registra un cambio dell’ultima ora: l’opposta Merit Adigwe ha raggiunto la Nazionale impegnata agli Europei dopo l’infortunio di Loveth Omoruyi. Al suo posto, in Puglia, è stata convocata Giorgia Frosini.

Le 13 convocate – Femminile

Palleggiatrici: Chidera Blessing Eze, Francesca Scola

Chidera Blessing Eze, Francesca Scola Schiacciatrici: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Alice Tanase

Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Alice Tanase Centrali: Yasmina Akrari, Linda Manfredini, Dalila Marchesini

Yasmina Akrari, Linda Manfredini, Dalila Marchesini Opposti: Giorgia Frosini, Josephine Obossa

Giorgia Frosini, Josephine Obossa Liberi: Ilenia Moro (C)

Staff tecnico – Femminile

Carlo Parisi (CT), Massimo Bellano (vice), Luca Rossini (preparatore atletico), Antonio D’Ambrosio (scoutman), Francesca Conte (medico), Marta Pedroli (fisioterapista), Anna Ensabella (team manager).

La Nazionale maschile: una squadra giovane per crescere e competere

Anche la Nazionale maschile, guidata da Vincenzo Fanizza, è pronta a scendere in campo ai Giochi del Mediterraneo, appuntamento che precede gli Europei maschili 2026, in programma tra Italia, Bulgaria, Romania e Finlandia con il gran finale al Forum di Assago.

Gli azzurri arrivano dal bronzo del 2022, conquistato contro la Francia, e vantano una tradizione di assoluto prestigio: 11 medaglie complessive, di cui 7 ori.

L’Italia è inserita nel Girone A con Francia, Tunisia, Algeria, Serbia e Portogallo. L’esordio è fissato per giovedì 20 agosto contro il Portogallo (ore 18, PalaPentassuglia – Brindisi).

Fanizza ha sottolineato la natura giovane del gruppo, con molti atleti nati tra il 2004 e il 2006: «Per noi è una grande opportunità: questi ragazzi rappresentano il futuro della Nazionale. Se andiamo a medaglia saremo felici, ma l’obiettivo principale è far crescere il gruppo».

I 13 convocati – Maschile

Damiano Catania, Federico Crosato, Francesco D’Amico, Alessandro Fanizza, Diego Frascio, Tim Held, Mattia Orioli, Andrea Truocchio, Filippo Mancini, Leandro Aussibio Mosca, Marco Pellacani, Federico Roberti, Alessio Tallone.

Staff tecnico – Maschile

Vincenzo Fanizza (DT), Saverio Di Lascio, Filippo Pugnalini (allenatori), Loris Palermo (scoutman), Giuseppe Brogneri (preparatore atletico), Pascal Laricchiuta (fisioterapista), Giuseppe Sabatino e Giovanni Taurisano (medici), Giuseppe Venuto (team manager).

I gironi del torneo femminile

Girone A: Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina

Italia, Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina Girone B: Turchia, Grecia, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord

I gironi del torneo maschile

Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo

Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo

Calendari completi

Le gare femminili e maschili si svolgeranno tra Lecce, Taranto e Brindisi dal 20 al 30 agosto, con semifinali e finali nel weekend conclusivo.

Un’edizione da record per l’Italia

La delegazione italiana sarà composta da 498 atleti, con l’obiettivo di confermare il dominio nel medagliere, già vinto nelle ultime cinque edizioni. Una tradizione che racconta la forza dello sport italiano nel Mediterraneo e che il volley, con le sue due Nazionali, è pronto ancora una volta a rappresentare.