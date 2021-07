Italia – Spagna: gli Azzurri godono dei favori del pronostico

Euro 2020, Italia – Spagna: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 6 luglio dalle ore 21. Per i bookmakers largamente favoriti gli Azzurri

Martedì 6 luglio alle ore 21 si giocherà Italia – Spagna, incontro valido per le semifinali di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Mancini che ha staccato il pass per questo turno grazie alla grande vittoria contro il Belgio 2-1. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Luis Enrique che si è qualificata per le semifinali battendo la Svizzera ai calci di rigore. Sono 37 i precedenti tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità con 11 successi per parte e 15 pareggi.

Serie A, Italia – Spagna: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno favoriti gli Azzurri. Il segno 1 è quotato da 2.40 a 2.50. Il segno X oscilla tra 3,00 e 3,25 mentre il 2 è offerto da 2.85 a 3.15.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,35 a 1,38, l’X/2 oscilla tra 1.35 e 1.38 mentre l’1/2 vale da 1.52 a 1.57.

I bookmakers pensano che ci sarà un gran numero di gol: l’Under 2,5 è dato da 6.50 a 8.00, l’Over 2,5 da 1.05 a 1.08. Non si sbilanciano, invece, sulla possibilità che vadano a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1 83 a 1,93, il goal da 1,77 a 1,83.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5.75 a 6.50), seguito dall’1-0 (da 6.40 a 8,00 ), seguito dallo 0-1 (da 7.50 a 9.00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4.70 a 5,25.