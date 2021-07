Italia – Spagna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Italia – Spagna del 6 luglio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le semifinali di Euro 2020

LONDRA – Martedì 6 luglio alle ore 21 si giocherà Italia – Spagna, incontro valido per le semifinali di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Mancini che ha staccato il pass per questo turno grazie alla grande vittoria contro il Belgio 2-1. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Luis Enrique che si è qualificata per le semifinali battendo la Svizzera ai calci di rigore. Sono 37 i precedenti tra le due squadre con il bilancio in perfetta parità con 11 successi per parte e 15 pareggi. Considerando le partite ufficiali il bilancio è favorevole all’Italia che ha raccolto 6 vittorie contro i 3 successi della Spagna, 7 i pareggi con 18 reti messe a segno dagli Azzurri e 15 gol segnati dalle Furie Rosse. Nel computo totale degli incontri l’Italia ha messo a segno 43 gol contro le 40 reti della Spagna. Le due squadre, inoltre, si sono affrontate per sei volte nella fase finale di un Europeo con il bilancio favorevole all’Italia che ha raccolto 2 successi contro 1 vittoria della Spagna, 3 i pareggi.

La cronaca con commento minuto per minuto

ITALIA-SPAGNA IN DIRETTA Martedì 6 luglio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Emerson Palmieri e Di Lorenzo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiellini e Bonucci. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Verratti e Barella mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Chiesa, Immobile e Insigne.

QUI SPAGNA – Luis Enrique dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Unai Simon in porta, pacchetto difensivo composto da Azpilicueta e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Laporte e Pau Torres. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Koke e Pedri mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Sarabia, Morata e Ferran Torres.

Le probabili formazioni di Italia – Spagna

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Emerson Palmieri, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique

STADIO: Wembley

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Spagna, valido per le semifinali di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Rai 1 o in alternativa su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Belgio-Italia in diretta streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go. Un’alternativa è come sempre rappresentata da NOW TV , previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti. La Rai proporrà in diretta streaming la gara in maniera gratuita: attraverso i dispositivi sopracitati come computer, cellulari e tablet, basterà accedere a RaiPlay e registrarsi per seguire Italia-Spagna.