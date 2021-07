Euro 2020, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna del 6 luglio 2021: incontro valido per le semifinali di Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 21.

LONDRA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Italia e Spagna nel match valido per le semifinali di Euro 2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 20 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Emerson Palmieri, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini [UFFICIALE ALLE 20]

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique [UFFICIALE ALLE 20]