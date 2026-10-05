Italia-Turchia 3-1: gli azzurri soffrono, poi Calafiori e Pio Esposito firmano il successo

Diretta Turchia-Italia di Lunedì 5 ottobre 2026: a segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Gli azzurri di Mancini consolidano il secondo posto nel girone

BOLOGNA – L’Italia conquista una vittoria preziosa contro la Turchia e chiude con un successo il doppio confronto di Nations League. Al Dall’Ara gli azzurri di Roberto Mancini si impongono per 3-1 al termine di una gara più complicata rispetto all’andata di Bursa, mostrando però carattere e qualità nei momenti decisivi.

Indice

La nazionale italiana parte con il controllo del gioco e trova il vantaggio al 26′. Su un pallone vagante in area, Gianluca Scamacca coordina una conclusione di controbalzo che colpisce la traversa e supera la linea, firmando l’1-0. La Turchia resta però in partita e nella ripresa trova il meritato pareggio con Simsir, bravo a capitalizzare un assist dalla destra al 16′.

La reazione azzurra è immediata. Quattro minuti più tardi Nicolò Barella pennella una punizione in area e Riccardo Calafiori svetta di testa, sorprendendo Cakir con una traiettoria morbida che vale il nuovo vantaggio. La squadra di Montella prova a rientrare nel match e sfiora il 2-2 con Ozcan, ma Donnarumma si oppone con un grande intervento.

Nel finale l’Italia chiude definitivamente i conti. Al 42′ Doumbia sfonda sulla fascia, l’azione prosegue e Pio Esposito si fa trovare pronto sotto porta per il tap-in del 3-1. Un successo che conferma la crescita del gruppo di Mancini e permette agli azzurri di consolidare il secondo posto nel girone, approfittando anche della sconfitta del Belgio in Francia. La qualificazione resta apertissima e ora il destino dell’Italia è nelle proprie mani.

Tabellino

ITALIA: Donnarumma G., Di Lorenzo G. (dal 10′ st Kayode M.), Mancini G., Bastoni A., Ruggeri M. (dal 11′ st Calafiori R.), Barella N. (dal 25′ st Tonali S.), Romano A., Doumbia I., Vergara A. (dal 39′ st Frattesi D.), Scamacca G. (dal 11′ st Esposito F.), Maldini D.. A disposizione: Calafiori R., Cambiaghi N., Carnesecchi M., Esposito F., Esposito Se., Fagioli N., Frattesi D., Inacio S., Kayode M., Scalvini G., Tonali S., Vicario G. Allenatore: Mancini R..

TURCHIA: Cakir U., Celik Z., Kabak O., Bardakci A., Kadioglu F. (dal 43′ st Aydin O.), Ozcan S., Yuksek I. (dal 34′ st Akturkoglu K.), Elmali E., Kahveci I. (dal 25′ st Elmaz B.), Simsir A. (dal 25′ st Fakili I.), Akgun Y. (dal 43′ st Gul D.). A disposizione: Akturkoglu K., Aydin O., Bayindir A., Demiral M., Elmaz B., Eskihellac M., Fakili I., Gul D., Kabasakal M., Sengezer M., Tiknaz D. E., Topcu E. Allenatore: Montella V..

Reti: al 26′ pt Scamacca G. (Italia) , al 19′ st Calafiori R. (Italia) , al 42′ st Esposito F. (Italia) al 16′ st Simsir A. (Turchia) .

Ammonizioni: al 42′ pt Scamacca G. (Italia), al 2′ st Ruggeri M. (Italia) al 10′ st Celik Z. (Turchia), al 36′ st Bardakci A. (Turchia).

Mancini alla vigilia

Nella conferenza di vigilia, il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha ricordato la solidità dimostrata dalla squadra nella gara d’andata, vinta per 4-1 in Turchia, ammonendo però i suoi che la qualificazione o il risultato non sono affatto scontati e che l’esito della sfida dipenderà esclusivamente dal loro atteggiamento, invitando a non sottovalutare gli avversari.

Considerati gli impegni ravvicinati, il CT ha inoltre annunciato l’intenzione di attuare un ampio turn-over sfruttando le diverse soluzioni a disposizione in rosa, così da chiudere al meglio questo ciclo di partite. Infine, Mancini non ha risparmiato critiche al format della Nations League, definendo il calendario eccessivamente intasato e faticoso a causa delle quattro gare ravvicinate disputate nell’arco di sole due settimane.

Convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

La presentazione del match

Lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, andrà in scena Italia-Turchia, gara valida per la quarta giornata della quinta edizione della UEFA Nations League.

L’avventura della Nazionale era iniziata sotto una cattiva stella con il 2-0 incassato contro il Belgio allo stadio, una frenata improvvisa firmata dalle reti di Godts e Lukebakio che aveva gelato l’ambiente azzurro. La reazione, tuttavia, non si è fatta attendere.La svolta è arrivata in terra turca con una prestazione maiuscola: un netto 4-1 rifilato a Bursa che ha rilanciato le ambizioni della squadra. A segno sono andati pilastri e volti nuovi del gruppo come Bastoni, Frattesi, Michael Kayode e Pio Esposito, protagonisti di una prova corale di grande autorità. Il momento di forma e la solidità ritrovata hanno trovato la consacrazione definitiva il 2 ottobre allo Stade de France. Contro i vice-campioni del mondo della Francia, l’Italia ha strappato un prezioso 1-1. Un pareggio tanto sofferto quanto meritato, che conferma la crescita esponenziale del gruppo in vista dei prossimi impegni cruciali.

Se sorridono gli Azzurri, lo stesso non si può dire per la Turchia di Vincenzo Montella, sprofondata all’ultimo posto del girone a quota zero punti. La selezione di Crescent-Stars sta vivendo un momento di profonda involuzione, certificato da tre sconfitte consecutive e da un attacco ancora a secco di reti ufficiali. Dopo il debutto sfortunato ma combattuto contro la Francia (0, persa di misura), le certezze del gruppo si sono sgretolate progressivamente. Il tracrollo interno per 1-4 contro l’Italia ha aperto la crisi, culminata nel 3-0 subito il 2 ottobre a Liegi per mano del Belgio. Una prestazione senza appello, decisa dalla doppietta di Kevin De Bruyne e dal sigillo di Romelu Lukaku, che adesso mette seriamente a rischio la permanenza del tecnico italiano sulla panchina turca.

A dirigere la gara sarà il polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dagli assistenti connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik e dal quarto ufficiale di gara Karol Arys, quindi Piotr Lasyk al Var, coadiuvato dall’assistente svizzero Lukas Fahndrich.

COME ARRIVA L’ITALIA L’Italia si schiera in campo con un classico 4-3-3. A difesa della porta c’è Donnarumma, protetto da un pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo sulla fascia destra, la coppia di centrali formata da Mancini e Bastoni, e Calafiori sulla corsia mancina. In mezzo al campo la qualità e la quantità non mancano, con la regia e l’interdizione affidate al terzetto costituito da Barella, Romano e Frattesi. In avanti, il tridente offensivo vede Vergara e Maldini agire ai fianchi del punto di riferimento centrale, Scamacca. Dalla panchina, a guidare gli Azzurri, siede il Commissario Tecnico Mancini.

COME ARRIVA LA TURCHIA – La Turchia risponde specchiandosi in un solido 4-4-2. Tra i pali trova spazio Cakir, protetto da una linea difensiva a quattro formata da Celik, Demiral, Bardakci e Kadiouglu. A centrocampo agiscono larghi Aydin e Akturkoglu sugli esterni, mentre in mezzo operano Elmaz e Yuksek a fare diga e impostare. In attacco la coppia offensiva è composta da Akgun e Gul.

Le probabili formazioni di Italia-Turchia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Frattesi; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct: Mancini.

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadiouglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Akturkoglu; Akgun, Gul. Ct: Montella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso diretta in esclusiva e in chiaro su Rai 1. In streaming: visione gratuita su RaiPlay.