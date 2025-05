Diretta Italia U17-Repubblica Ceca U17 di Martedì 20 maggio 2025: esordio positivo della nazionale di Favo con reti nel primo tempo di Inacio e Arena

DURAZZO – Martedì 20 maggio 2025 , alle ore 20:30 riflettori puntati su Italia U17 – Repubblica Ceca U17 , incontro valevole per la 1° giornata del campionato Europei U17 . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Italia U17 ha vinto con il risultato di 1-2 . L’incontro si giocherà allo Stadiumi Niko Dovana di Durazzo in Albania e sarà diretto dall’arbitro Derevinskyi O. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la Repubblica Ceca U17 e ne quotano la vittoria a .

Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove l’Italia U17 ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 8 . Gli azzurrini arrivano da tre successi consecutivi con Slovacchia, Ucraina e il più recente dello scorso 26 marzo con la Croazia 2-1 . Proveranno a difendere il titolo conquistato un anno fa a Cipro . La Repubblica Ceca U17 ha ottenuto invece 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 10 reti e subendone 9 . Nell’ultima gara ufficiale ha superato 3-1 la Svizzera .

Ricordiamo che dal 2024 è cambiata la formula dell’Europeo con solo 8 invece di 16 squadre e sono tutte vincitrice della Lega A di qualificazione più la nazionale albanese organizzatrice dell’evento .

Sintesi del match

1° TEMPO

Al 16′ primo ottimo intervento di Nava su conclusione in area di Zajac su assist di Suchurek. Qualche istante più tardi diagonale rasoterra ravvicinato di Cizek, bloccato senza problemi. Al 27′ Ignacio trova lo spazio per calciare in area ma il tuo tentativo viene disinnescato dalla difesa. Problemi per il capitano Borasio alla caviglia, deve lasciare il campo al 28′ per De Paoli. Si spera di poterlo recuperare per le prossime gare dell’Europeo. Ripartenza di Longo e bella conclusione dal limite dell’area un pò centrale bloccata dal portiere alla mezz’ora di gioco.

Al 38′ Italia in vantaggio con Inacio: spunto di Stefanoni per l’inserimento del giocatore che dopo un controllo tocca da due passi prendendo di infilata la difesa. Al 42′ raddoppio dell’Italia: spunto di Luongo, dopo aver saltato un uomo pennella per Arena bravo a incornare in porta e portiere che non trattiene la sfera. Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo con il vantaggio per 2-0 degli Azzurrini che dopo aver sofferto la prima parte ha saputo colpire nel finale con un uno due micidiale.

2° TEMPO

Si riparte con il secondo tempo, nella Repubblica Ceca ci sono Srb e Palascak in campo. Al 7′ accorcia le distanze la Repubblica Ceca con prima giocata di Potmesil su Nava in area, respinta. Lo stesso giocatore crossa verso il secondo palo dove Srb approfittando di un mancato intervento di Ignacio conclude in porta. Ottimo intervento difensivo di De Paoli al 18′ con la squadra ceca che forte del gol sta provando a schiacciare gli avversari. Sponda in area di Stefanoni per Arena e diagonale lasciato scorrere dal portiere di poco a lato al 21′. Alla mezz’ora spunto personale di Inacio che calcia alto con il destro dal limite dell’area.

Al 35′ punizione dalla sinistra di Maccaroni per il colpo di testa di Campaniello con pallone di poco sopra la traversa. Nel recupero bello spunto di Campaniello in area, dopo una sterzata conclusione a giro con il destro che esalta il riflesso del portiere, tuffo alla sua sinistra a deviare in angolo. Dopo 6 minuti di recupero si chiude la prima gara del Gruppo B con il successo per 2-1 dell’Italia. Un pò di sofferenza dopo il gol subito nella ripresa ma nel finale la squadra di Favo ha avuto la chance per del 3-1. Prossimo impegno con l’Inghilterra.

Tabellino

ITALIA U17: Nava S., Iddrisa D., Bovio L., Borasio B. (dal 28′ pt De Paoli C.), Giani L., Prisco V. (dal 23′ st Baralla A.), Comotto C. (dal 23′ st Maccaroni V.), Luongo A., Steffanoni F., Inacio S., Arena A. (dal 23′ st Campaniello T.). A disposizione: Baralla A., Campaniello T., De Paoli C., Maccaroni V., Mambuku J., Maran A., Pavesi D., Zanaga E. Allenatore: Favo M.. REPUBBLICA CECA U17: Kuchar P., Topic J., Kovar M., Barcot D., Vanek L. (dal 41′ st Capka F.), Skubala T. (dal 1′ st Palascak M.), Sochurek H., Potmesil P. (dal 36′ st Zeman M.), Cizek K., Zajac D. (dal 1′ st Srb M.), Tomek M. (dal 14′ st Skrkon V.). A disposizione: Capka F., Janega J., Paar A., Palascak M., Skrkon V., Srb M., Syrovatka M., Zeman M. Allenatore: Drsek P.. Reti: al 38′ pt Inacio S. (Italia U17) , al 42′ pt Arena A. (Italia U17) , al 8′ st Srb M. (Repubblica Ceca U17) . Ammonizioni: al 15′ st De Paoli C. (Italia U17) , al 32′ st Topic J. (Repubblica Ceca U17). Recupero: 2′ pt, 6′ st

Le dichiarazioni del Ct Massimiliano Favo alla vigilia

“Siamo qui, e questo significa già ripetersi. Ci piacerebbe arrivare quantomeno in semifinale per poi giocarci le nostre chance nel migliore dei modi. Siamo un gruppo completamente nuovo, che non può disporre di alcuni dei protagonisti sotto età della passata stagione (Francesco Camarda, Alessandro Longoni e Andrea Natali, ndr), fatta eccezione per Campaniello (che raggiungerà oggi i suoi compagni dopo gli impegni con la Prima Squadra dell’Empoli, ndr). Il nostro obiettivo era qualificarci sia all’Europeo che al Mondiale, quindi il bilancio è sicuramente positivo al momento.



Non abbiamo mai caricato i ragazzi del peso dell’impresa della passata stagione. Sono un altro gruppo e stanno tracciando il loro percorso. Ci siamo limitati a spiegare quali sono le cose che servono a una squadra per raggiungere certi obiettivi, senza mai rievocare il titolo vinto a Cipro. Abbiamo inserito nel gruppo due classe 2009: Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale, che hanno fatto la differenza. Speriamo che possano seguire le orme di Camarda, Campaniello, Longoni e Natali”.

I convocati dell’Italia

Andrea Maran (Modena), Sebastiano Nava (Juventus), Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Davide Pavesi (Cremonese), Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta), Antonio Arena (Pescara), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Edoardo Zanaga (Empoli)

Probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Navai; Mambuku, Borasio, Iddrisa, Giani; Luongo, Baralla, Comotto; Inácio; Campaniello, Elimoghale. Ct. Favo.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kucha: Vanek, Pech, Htuska, Topic; Sochurek, Palascak; Pilch, Cizek, Novak; Potmesil. Ct. Pavel

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Italia U17 – Repubblica Ceca U17 , valida per la giornata del campionato Europei U17 , non sarà visibile in diretta streaming su Rai Play Sport 1 . I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 20:30 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.