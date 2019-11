Juve Stabia – Benevento 1-1, il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Caló, Calvano (dal 37’ st Rossi), Mallamo (dal 32’ st Di Gennaro); Melara (dal 12’ st Elia), Canotto, Cisse. A disposizione: Branduani, Lia, Ricci, Allievi, Vicente, Bifulco, Del Sole, Addae, Mezavilla. Allenatore: Fabio Caserta.

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Tuia, Letizia; Tello (dal 37’ st Improta), Hetemaj, Viola, Kragl (dal 22’ st Insigne); Coda, Sau (dal 18’ st Antei). A disposizione: Manfredini, Gori, Del Pinto, Abdallah, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Schiattarella, Armenteros. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Reti: 28’pt Caló (JS), 10’st Coda (BE)

Ammoniti: Caló (JS), Caldirola (BE), Kragl (BE), Mallamo (JS), Canotto (JS), Letizia (BE)

Espulsi: 17’st Caldirola (BE)

Recupero: 1’pt, 5’st

Arbitro: Illuzzi.

Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia