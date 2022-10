Juve Stabia – Foggia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juve Stabia – Foggia di martedì 18 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023

CASTELLAMARE DI STABIA – Martedì 18 ottobre 2022 allo stadio Romeo Menti andrà in scena Juve Stabia-Foggia, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C Girone C 2022-2023: calcio di inizio alle 14:30. Arbitro dell’incontro sarà Michele Giordano della sezione di Novara. Sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia e Stefano Franco di Padova; quarto ufficiale Martina Molinaro di Lamezia Terme. Da una parte, la squadra di Colucci reduce dalla sconfitta rimediata sul campo del Taranto (2-0) mentre dall’altro lato, i ritrovati satanelli guidati da Gallo che sono tornati a vincere battendo allo ‘Zaccheria’ l’ex capolista Crotone (1-0). Caccia alla seconda di fila per gli uomini di Gallo che vogliono recuperare posizione importanti in classifica. Nel frattempo, invece, i gialloblù cercano di ritrovare immediatamente i tre punti e restare nelle zone d’alta classifica. A sfidarsi sono una compagine solida con sette gol fatti e sei subiti contro una delle peggiori di questo campionato quella rossonera peggior attacco con soli 4 gol realizzati e terza peggior difesa con ben 14 gol incassati. Tre vittorie di fila su tre negli ultimi precedenti tra le due squadre: ultimo successo foggiano in Campania a maggio 2016 (1-3).

I convocati della Juve Stabia

Portieri: Barosi, Maresca, Russo.

Difensori: Caldore, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Picardi, Tonucci, Vimercati.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi.

Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Santos, Zigoni.

I convocati del Foggia

Portieri: Illuzzi, Nobile, Dalmasso

Difensori: Garattoni, Rizzo, Malomo, Di Pasquale, Papazov, Sciacca, Leo, Nicolao

Centrocampisti: Chierico, Petermann, Costa, Frigerio, Peschetola, Odjer

Attaccanti: Schenetti, Ogunseye, Peralta, D’Ursi, Iacoponi, Vuthaj, Tonin

Presentazione del match

QUI JUVE STABIA – Non saranno del match Cinaglia, Esposito, Peluso, Erradi, Sarri e Silipo. Tra i pali ci sarà Barosi mentre davanti a lui Tonucci e Caldore, sulle corsie laterali Maggioni e Mignanelli. A centrocampo Scaccabarozzi, Maselli e Altobelli mentre in avanti il tridente composto da Pandolfi, Santos e Ricci.

QUI FOGGIA – Out lo squalificato Di Noia per Gallo. A difesa di Nobile spazio a Malomo, Di Pasquale e Rizzo. Sulle corsie laterali Rizzo e Costa mentre in mezzo al campo Frigerio, Petermann e Odjer. In avanti la coppia d’attacco Vuthaj-D’Ursi.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Foggia

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Tonucci, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Maselli, Altobelli; Pandolfi, Santos, Ricci. Allenatore: Colucci.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Malomo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Odjer, Costa; Vuthaj, D’Ursi. Allenatore: Gallo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports: potrà essere seguito previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.