Giugliano – Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giugliano – Pescara di Martedì 18 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C 2022-2023

AVELLINO – Martedì 18 ottobre, allo Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, andrà in scena Giugliano, match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C, che si gioca in turno settimanale; calcio di inizio alle ore 14.30. La matricola Giugliano ha iniziato bene la stagione. Reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Monterosi Tuscia, é nono in classifica a quota 12, con un percorso di tre partite vinte, due pareggiate e due perse, quattordici reti realizzate e nove incassate. Continua anche la striscia positiva dei biancazzurri, che dopo aver battuto per 3-0 la Fidelis Andria, sono secondi in classifica, a pari merito con il Crotone e a tre lunghezze dalla capolista Catanzaro, con 16 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte, sedici gol fatti e cinque subiti. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

La presentazione del match

QUI GIULIANO – Out per infortunio Oyewale e, probabilmente, Iglio; possibilità di recupero, invece, per Biasiol e Salvemini. Di Napoli dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Sassi tra i pali e con Biasol, Zullio e Pozziello pronti a formare la linea difensiva. In cabina di regia Felippe, affiancato da Gladestony e De Rosa mentre sulle corsie esterne agiranno Rondinella e D’Alessio. Davanti Piovaccari e Nocciolini.

QUI PESCARA – Colombo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con Plizzari in porta e difesa a quattro composta al centro da Ingrosso e Brosco e sulle fasce da Cancellotti e Milani. A centrocampo Aloi, Palmiero e Mora. In attacco Cuppone, affiancato da Lescano e Desogus, in vantaggio, rispettivamente, su Vergani e Kolaj.

Le probabili formazioni di Giugliano – Pescara

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi, Biasol, Zullio, Pozziello, Rondinella, Gladestony, Felippe, De Rosa, D’Alessio, Piovaccari, Nocciolini Allenatore: Cudini

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Aloi, Palmiero, Mora; Cuppone, Desogus, Lescano. Allenatore: Colombo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 9,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,99 €.