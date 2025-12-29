Juventus, colpo ad effetto a centrocampo: lo finanzia David

Jonathan David ha avuto un intero girone di andata per dimostrare il suo valore. Non ci è riuscito e alla Juventus lo hanno messo sul piatto per uno scambio.

La Juventus ha espugnato il campo del Pisa con un successo maturato più con la pazienza che con il brillante gioco, ma la serata toscana ha lasciato in eredità più di una riflessione in casa bianconera. In particolare, sotto la lente è finita ancora una volta la stagione di Jonathan David, entrato a gara in corso senza riuscire a incidere in modo concreto. Un copione che, ormai, non rappresenta più un’eccezione. I numeri raccontano una storia chiara. David ha collezionato finora presenze regolari ma un bottino realizzativo modesto (per usare un eufemismo), ben lontano dagli standard mostrati al Lille, dove viaggiava con una media gol decisamente più alta. In maglia bianconera, il canadese fatica a trovare il gol, con un apporto offensivo che non giustifica né l’investimento tecnico né le aspettative iniziali. Il suo contributo si limita spesso a movimenti utili alla manovra, ma senza quel peso specifico che una Juventus ambiziosa pretende dal proprio centravanti.

La sensazione, condivisa anche da una parte dell’ambiente, è che Luciano Spalletti potrebbe fare a meno di David senza stravolgere l’equilibrio della squadra. Non per mancanza di qualità assoluta, ma per una compatibilità tattica mai davvero sbocciata. In questo contesto, l’attaccante canadese rischia di trasformarsi più in un asset di mercato che in un pilastro del progetto tecnico. Ed è qui che entra in gioco la visione di Marco Ottolini, che starebbe valutando David come una plusvalenza potenziale, una pedina da spendere per sbloccare operazioni ben più strategiche. La Juventus, infatti, non sembra intenzionata a insistere a oltranza su un profilo che non ha mai realmente cambiato il volto delle partite. L’idea di utilizzarlo come contropartita tecnica prende sempre più corpo, soprattutto in vista di un mercato che dovrà essere mirato, sostenibile e funzionale a un salto di qualità immediato.

David finanzia Tonali: Spalletti ci crede

Il nome di Sandro Tonali torna con forza sul tavolo della Juventus. Il centrocampista del Newcastle United è considerato da Spalletti il profilo ideale per ridare struttura, intensità e leadership a un reparto che spesso ha mostrato limiti di personalità. Tonali non è solo un mediano di rottura, è un giocatore capace di dettare i tempi, aggredire in avanti e garantire equilibrio nelle due fasi. I numeri, anche qui, parlano chiaro. Tonali ha mantenuto un rendimento costante in Premier League, con un alto numero di presenze stagionali, una percentuale elevata di passaggi riusciti e un contributo significativo in termini di recuperi e duelli vinti. Non è un centrocampista da copertina per gol e assist, ma è uno di quelli che alza il livello collettivo, qualità che alla Juventus manca da tempo e che Spalletti, reduce dall’esperienza in Nazionale, ha avuto modo di testare più volte.

Il problema, naturalmente, è economico. Il Newcastle valuta Tonali tra gli 80 e gli 85 milioni di euro, cifra fuori portata per una trattativa tradizionale. Da qui l’idea di inserire Jonathan David come contropartita tecnica, riducendo sensibilmente l’esborso cash. In Inghilterra, il profilo del canadese resta apprezzato, perché età, ingaggio sostenibile e esperienza internazionale lo rendono un’opzione credibile per la Premier League, anche in un contesto competitivo come quello dei Magpies. Sandro Tonali tornerebbe volentieri in Italia, soprattutto sotto la guida di Spalletti, tuttavia rimane da capire quanto ai bianconeri possa tornare utile un profilo come David.