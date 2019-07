Juventus – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ICC, calcio d’inizio alle ore 13.30 italiane

NANJING – Domani pomeriggio, mercoledì 24 luglio alle ore 13.30 italiane andrà in scena il primo Juventus – Inter della stagione, incontro valevole per la International Champions Cup. Da una parte c’è la formazione bianconera che ha esordito in questa competizione domenica perdendo in rimonta contro il Tottenham. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Conte che, alla pari della compagine di Sarri, ha perso di misura contro il Manchester United dopo aver sconfitto il Lugano.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-INTER IN DIRETTA Domani pomeriggio e partire dalle ore 12.30 le formazioni ufficiali, dalle 13.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Sarri potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cancelo e De Sciglio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Rugani. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Emre Can e Rabiot mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bernardeschi, Ronaldo e Mandzukic.

QUI INTER – Conte dovrebbe rispondere con l’ormai consueto 3-5-2: Handanovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Gagliardini e Sensi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Perisic e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto dai giovani Esposito e Longo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Inter, valevole per la International Champions Cup, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Juventus – Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio, Perisic, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Esposito, Longo. Allenatore: Conte

STADIO: Nanjing Olympic Sports Center