International Champions Cup, D’Ambrosio: “Buona prova nel primo tempo”

NANCHINO – Oggi pomeriggio alle 13.30 i nerazzurri hanno affrontato la Juventus al Nanjing Olympic Sports Centre nell’incontro valido per il secondo appuntamento della International Champions Cup 2019. I bianconeri si sono imposti ai rigori dopo che nei tempi regolamentari le due squadre avevano chiuso in partirà, 1-1, in virtù dell’autorete di De Ligt al 10′ del primo tempo e pareggio di Ronaldo su punizione deviata al 23′ della ripresa. Queste le parole del difensore, Danilo D’Ambrosio a fine partita secondo quanto riferisce il sito ufficiale della società nerazzurra:

“Ogni partita va affrontata per vincerla, soprattutto quelle contro la Juventus Nel primo tempo abbiamo giocato bene, poi i ritmi si sono abbassati. Sapevamo che avremmo trovato un grande affetto, il loro entusiasmo ci ha reso davvero felici”.