Juve – Inter, Sarri: “Possiamo migliorare molto, specie nelle giocate offensive”

NANCHINO – Al termine di Juventus – Inter, match valido per l’International Champions Cup è intervenuto a fine partita il neo tecnico bianconero, Maurizio Sarri, che ha riferito:

«La sensazione è che possiamo migliorare molto, specie nelle giocate offensive. La partita è stata simile a quella di domenica: meglio nella ripresa, abbiamo giocato con più coraggio e siamo riusciti a prendere in mano il match. Dobbiamo ancora crescere nella capacità di accorciare chi fa partire la pressione, abituandoci a difendere sul giocatore di fronte a noi, non su quello che abbiamo alle spalle. Si tratta di cambiare il modo di pensare e non è facile che accada in tempi brevi. In questo momento si possono accettare gli errori, non volevo vedere passività, ma una squadra che poteva anche sbagliare restando propositiva».