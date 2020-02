Serie A, Juventus – Inter: richiesta di giocare a porte chiuse il match

Effetto Coronavirus: si va verso la richiesta di giocare a porte chiuse il derby d’Italia Juventus – Inter del 1 marzo 2020

ROMA – Arrivano prime notizie dal Consiglio Federale in corso nella capitale. In attesa dell’ufficialità, la gara tra Juventus e Inter, in programma per domenica sera 1 marzo 2020, si dovrebbe giocare a porte chiuse.

Si era pensato di poterla posticipare di 24 ore, ma causa gli impegni di Coppa Italia non sarà possibile.

Favorevole all’idea è il primo tifoso della Juventus, Andrea Agnelli che dichiara:”Credo che in questo momento la priorità per il sistema Paese sia la tutela della salute pubblica. Appoggeremo qualsiasi determinazione assunta nella tutela della salute pubblica. Se così disporranno gli enti, così faremo. L’interruzione del sistema sportivo è difficile, c’è un calendario intasato, anche perché si è iniziato il campionato tardi e si è deciso di non giocare durante la sosta natalizia”.