Nella serie cadetta si gioca Perugia – Empoli mentre in Premier spazio a Liverpool – West Ham. Il 24 febbraio spazio anche a Bundesliga e campionati minori

Lunedì 24 febbraio spazio ai posticipi nei principali campionati europei. In particolare si gioca in Italia con la sfida Perugia – Empoli per le serie cadetta mentre il derby Pro Vercelli – Novara per la Serie C è stato rinviato a data da destinarsi per le misura straordinare contenute nell’ordinanza della Regione Piemonte emessa per evitare la diffusione del Covid-19, con cui si vietano (a scopo precauzionale) anche le manifestazioni sportive. Nel resto d’Europa da sottolineare le gare di Premier League e Bundesliga oltre ai campionati minori. Prima di sfogliare il quadro con tutti i risultati aggiornati in tempo reale di oggi andiamo a vedere chi è già sceso in campo.

Partiamo dall’Argentina con la Superliga dove il River Plate ha vinto in casa dell’Estudiantes 2-0: gara decisa da una rete per tempo ad opera di Borre e Suarez. Un successo che mantiene intatta la vetta del River con il Boca Junior a inseguire tre lunghezze più dietro. In Cile 1-0 esterno del Palestino sull’A. Italiano mentre in Colombia finisce senza reti tra Once Caldas e Patriotas. In Giamaica 2-0 del Mount Pleasant sull’Arnett Gardens mentre in Messico vincono fuori casa sia l’Atletico San Luis 1-0 sul Queretaro che il Santos Laguna sul Juarez. In India 1-0 del Real Kashmir sull’India Arrows.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2020 > febbraio



15:30 Camerun - Rwanda 0-0 *



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



10:30



Danimarca - USA

Italia - Francia 2-5



11:30 Inghilterra - Spagna 3-1



13:30 Turchia - Paraguay



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo C



00:15 Libertad - Colo-Colo 1-0



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo A



16:00 Manama Club - Al Ahed 0-0 *



17:00 Hilal Al Quds - Al Jaish



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo B



15:45 Al Wathba - Al Kuwait SC 0-0 *



18:00 Al Ansar - Al Faisaly



Algeria > Ligue 1 2019/2020



17:45 USM Alger - MC Alger



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Estudiantes - River Plate 0-2



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



21:00 Platense - Nueva Chicago



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



00:00 Cipolletti - Olimpo de Bahía Blanca 0-5



21:00



Círculo Deportivo - Desamparados de San Juan

Villa Mitre de Bahía Blanca - Sansinena de General Cerri



22:00 Peñarol de Chimbas - Estudiantes de San Luis



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:00 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Defensores de Pronunciamiento 0-1



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



16:00 Slavia Sofia - FC Dunav Ruse 0-1 *



Cile > Primera División 2020



00:00 Audax Italiano - Palestino 0-1



22:00 Curicó Unido - Colo-Colo



Colombia > Primera A 2020 Apertura



01:30 Once Caldas - Patriotas FC 0-0



Colombia > Primera B 2020 Apertura



21:30 Bogotá FC - Atlético FC



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 AC Horsens - Aarhus GF



Egitto > Premiership 2019/2020



18:30 Al-Ahly - Zamalek



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 ESTAC Troyes - AJ Auxerre



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Eintracht Francoforte - 1. FC Union Berlin



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Chemnitzer FC - Bayern München II



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Arnett Gardens - Mount Pleasant Academy 0-2



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Platanias Chanion - PAS Giannina 0-2 *



India > I-League 2019/2020



09:30 Real Kashmir - Indian Arrows 1-0



Inghilterra > Premier League 2019/2020



21:00 Liverpool FC - West Ham United



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Perugia - Empoli



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



20:45 Pro Vercelli - Novara rinv.



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:00 Roma - Napoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



Cittadella - Hellas Verona rinv.



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



Raja Casablanca - CR Khemis Zemamra rinv.



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Gallos Blancos - Atlético San Luis 0-1



02:00 FC Juárez - Santos Laguna 1-2



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



02:00 TM Fútbol Club - Alebrijes de Oaxaca 1-1



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Utrecht (J) - FC Volendam

AZ Alkmaar (J) - FC Eindhoven



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



22:00 General Díaz - Guaireña FC



Peru > Primera División 2020 Apertura



21:00 Llacuabamba - Universidad San Martín



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



20:30 Gil Vicente - SL Benfica



Romania > Liga 1 2019/2020



19:00 FC Botoşani - FC Politehnica Iași



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00



Kasımpaşa SK - Denizlispor

Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir F.K.



Venezuela > Primera División 2020



21:00 Zulia FC - LALA