Perugia – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Perugia – Empoli del 24 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PERUGIA – Lunedì 24 febbraio, alle ore 21 andrà in scena Perugia – Empoli, incontro valevole per il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono gli umbri che sono reduci dalla sconfitta esterna di misura per 1 a 0 sul campo del Frosinone ed in classifica occupano l’undicesima posizione con 33 punti proprio a pari merito con l’Empoli che arriva da tre vittorie di fila e nell’ultimo turno hanno avuto la meglio nel derby contro il Pisa.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 24 febbraio, alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PERUGIA – Cosmi, che perde per più di un mese Gyomber, sembra aver trovato la quadra con il suo 3-5-2 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Rosi, Angella e Rajkovic. A centrocampo Carraro in cabina di regia con Falzerano e Nicolussi Caviglia mezze ali mentre sugli esterni agiranno Mazzocchi e Nzita. Davanti il tandem d’attacco sarà composto da Iemmello e Falcinelli.

QUI EMPOLI – Idee abbastanza chiare per Marino che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Brignoli tra i pali, reparto arretrato composto da Fiamozzi e Balkovec sugli esterni mentre al centro Maietta e Romagnoli. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Frattesi e Henderson mezze ali mentre il tridente d’attacco sarà composto da Mancuso punta centrale con Ciciretti e Tutino sugli esterni.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Perugia – Empoli, valevole per il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Perugia – Empoli

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Nzita; Iemmello, Falcinelli. Allenatore: Cosmi

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino. Allenatore: Marino

STADIO: Renato Curi