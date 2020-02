Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina, valevoli per la 26° giornata, saranno giocate a porte chiuse per emergnza Coronavirus

ROMA – Ora é ufficiale. Come già si era ventilato nel pomeriggio di oggi, cinque gare valevoli per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A si disputeranno a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Le partite in questione sono Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Si giocheranno senza pubblico in quanto Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia e Udine sono incluse nelle regioni considerate “a rischio” diffusione del virus che da qualce giorno è comparso nel Nord Italia

Non é invece ancora stata presa alcuna decisione in merito a Sampdoria-Verona, in programma lunedì 2 marzo, oltre il temine stabilito dal decreto.