Serie A, la 26° giornata si giocherà a porte chiuse: pronto il decreto

Lo schema del decreto della Presidenza del Consiglio che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da Coronavirus è gia pronto

ROMA – Manca ancora l’ufficialità ma ormai sembra sempre più certo che la ventiseiesima giornata di Serie A si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. La richiesta di procedere in tal senso è venuta dal presidente della Lega Paolo Dal Pino in una lettera formale inviata al Governo. A confermarlo è stato anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha aggiunto che analoga richiesta é stata inviata anche per lo svolgimento a porte chiuse della partita di Europa League Inter-Ludogrets di giovedì prossimo.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha comunicato che lo schema del decreto della Presidenza del Consiglio che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da Coronavirus è gia pronto. A questo punto si attende soltanto l’emanazione.