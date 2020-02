Serie B, Perugia – Empoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Perugia – Empoli: posticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PERUGIA – Tutto pronto allo Stadio Renato Curi di Perugia per l’incontro tra Perugia – Empoli, incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con Iemmello e Buonaiuto coppia offensiva; per gli ospiti modulo 4-3-3 con La Mantia punta centrale nel tridente con Bajrami e Tutino ai lati. A dirigere il match del Curi sarà il fischietto Rapuano della sezione di Rimini.

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Rajkovic; Mazzocchi, Greco, Carraro, Kouan, Di Chiara; Iemmello, Falcinelli. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Sgarbi, Falcinelli, Dragomir, Nicolussi Caviglia, Konate, Melchiorri. Allenatore: Cosmi

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, La Mantia, Tutino. A disposizione: Branduani, Perucchini; Nikolaou, Mancuso, Stulac, Zurkowski, Pinna, Fantacci, Ciciretti, Bandinelli, Sierralta. Allenatore: Marino