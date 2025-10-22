Diretta di Juventus Next Gen-Campobasso di Mercoledì 22 ottobre 2025: arriva in pieno recupero la rete di Gala che regala tre punti preziosi ai rossoblù

ALESSANDRIA – Un colpo di scena nel finale condanna la Juventus Next Gen alla quarta sconfitta stagionale. Al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, nel recupero della 9ª giornata del Girone B di Serie C, il Campobasso conquista tre punti pesantissimi grazie alla rete di Gala al 96’. Una gara equilibrata, nervosa e ricca di cambi, che si è decisa quando tutto sembrava ormai indirizzato verso lo 0-0.

Tabellino

JUVENTUS U23: Scaglia S., Turicchia R., Perotti C. (dal 20′ st Turco S.), Brugarello M., Scaglia F., Faticanti G., Owusu A. (dal 41′ st Makiobo G.), Puczka D. (dal 20′ st Rouhi J.), Deme S., Vacca A. (dal 28′ st Anghele L.), Okoro A. (dal 1′ st Pugno D.). A disposizione: Amaradio L., Anghele L., Bruno L., Crapisto F., Gil J., Makiobo G., Mangiapoco S., Martinez B., Ngana V., Pagnucco F., Pugno D., Rouhi J., Savio F., Turco S., van Aarle S.

CAMPOBASSO: Tantalocchi E., Martina A., Celesia C., Lancini E., Cristallo C., Gargiulo M., Brunet J., Serra A. (dal 23′ st Gala A.), Padula C. (dal 42′ st Magnaghi S.), Lombari A. (dal 23′ st Parisi F.), Di Livio L. (dal 15′ pt Leonetti V.). A disposizione: Armini N., Gala A., Lanza M., Leonetti V., Magnaghi S., Muzi C., Nocerino L., Papini F., Parisi F., Ravaglioli T., Rianna M., Rizzo M.

Reti: al 45’+6 st Gala A. (Campobasso) .

Ammonizioni: al 34′ pt Faticanti G. (Juventus U23), al 19′ st Pugno D. (Juventus U23), al 24′ st Owusu A. (Juventus U23), al 33′ st Brugarello M. (Juventus U23) al 26′ pt Leonetti V. (Campobasso), al 43′ pt Lancini E. (Campobasso), al 45′ pt Cristallo C. (Campobasso), al 3′ st Serra A. (Campobasso).

Le formazioni ufficiali di Juventus Next Gen-Campobasso

JUVENTUS NEXT GEN: Scaglia S.; Turicchia, Scaglia F. (C), Brugarello; Perotti, Faticanti, Owusu, Puczka; Deme, Vacca; Okoro. A disposizione: Mangiapoco, Bruno, Gil, Ngana, Anghelè, Amaradio, Savio, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Makiobo, Pagnucco, Martinez, Turco, Rouhi. Allenatore: Brambilla.

CAMPOBASSO: Tantalocchi, Celesia (C), Gargiulo, Brunet Bordin, Padula, Lombari, Martina, Cristallo, Di Livio, Serra, Lancini. A disposizione: Rizzo, Muzi, Papini, Lanza, Magnaghi, Gala, Nocerino, Armini, Rianna, Leonetti, Parisi, Ravaglioli. Allenatore: Zauri.

Convocati Juventus Next Gen

Portieri: Mangiapoco, Martinez Crous

Difensori: Scaglia S., Gil Puche, Ngana, Brugarello, Vacca, Turicchia, Van Aarle, Pagnucco, Rouhi

Centrocampisti: Puczka, Owusu, Faticanti, Pugno, Crapisto, Perotti, Turco, Amaradio, Bruno

Attaccanti: Deme, Anghelé, Savio, Scaglia F., Makiobo, Okoro

Presentazione del match

Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 14:30, lo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria ospita il recupero della nona giornata del Girone B di Serie C tra Juventus Next Gen e Campobasso. Una sfida attesa, inizialmente prevista per l’11 ottobre, ma rinviata su richiesta della società bianconera a causa delle convocazioni in nazionale che avevano ridotto l’organico a disposizione di Massimo Brambilla.

La Juventus Next Gen arriva al match forte del successo per 2-0 contro il Rimini, e con numeri che raccontano una stagione fin qui altalenante: quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte in nove gare disputate, per un totale di 14 punti e una differenza reti neutra (16-16). In casa, il rendimento è discontinuo: due vittorie e due sconfitte in quattro partite, con sei punti raccolti e un bilancio interno di 8 gol fatti e 9 subiti.

Il Campobasso di Luciano Zauri si presenta al Moccagatta dopo la sconfitta di misura contro la Ternana (0-1), e con un percorso fin qui equilibrato: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, per un totale di 12 punti e una differenza reti positiva (+4). In trasferta, i rossoblù hanno raccolto cinque punti in quattro gare, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta, con 8 gol segnati e 5 subiti.

A dirigere la gara sarà Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Marco Munitello della sezione Gradisca d’Isonzo e Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto. Quarto uomo Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate. Operatore FVS Paolo Fumagallo della sezione di Novara.

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – Massimo Brambilla dovrebbe confermare il suo classico 3-5-2, puntando su solidità difensiva e ampiezza sulle fasce. Tra i pali c’è Mangiapoco, protetto dal terzetto formato da Brugarello, F. Scaglia e Turicchia. A centrocampo, spazio alla dinamicità di Turco e Puczka sugli esterni, con Owusu, Faticanti e Cudrig a presidiare la zona centrale. In attacco, fiducia alla coppia Deme–Guerra, chiamata a dare profondità e finalizzazione.

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Luciano Zauri dovrebbe schierare il Campobasso con un propositivo 4-3-3, volto a sfruttare ampiezza e inserimenti. In porta c’è Tantalocchi, mentre la linea difensiva è composta da Martina, Celesia, Lancini e Pierno. In mediana agiscono Gargiulo, Brunet e Gala, con compiti di costruzione e interdizione. Il tridente offensivo vede Lombari e Leonetti larghi, pronti a supportare il centravanti Magnaghi, riferimento avanzato per la manovra rossoblù.

Probabili formazioni di Juventus Next Gen-Campobasso

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Brugarello, F. Scaglia, Turicchia; Turco, Owusu, Faticanti, Cudrig, Puczka; Deme, Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Martina, Celesia, Lancini, Pierno; Gargiulo, Brunet, Gala; Lombari, Magnaghi, Leonetti. Allenatore: Luciano Zauri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.