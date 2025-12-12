Juventus Next Gen-Pianese 0-0: pari senza reti nell’anticipo

Diretta Juventus Next Gen-Pianese di Venerdì 12 dicembre 2025: poche emozioni, difese protagoniste e tanti cartellini

ALESSANDRIA – La Juventus Next Gen e la Pianese si dividono la posta in palio con uno 0-0 che rispecchia fedelmente l’andamento di una partita equilibrata e combattuta, ma povera di occasioni da gol. Al “Moccagatta” i bianconeri di Brambilla e i toscani di Prosperi hanno dato vita a una sfida intensa sul piano fisico, segnata da numerosi cartellini gialli e da difese attente.

Tabellino

JUVENTUS U23: Mangiapoco S., Turicchia R., Gil J., Pedro Felipe, Savio F. (dal 17′ st Amaradio L.), Mazur P. (dal 31′ st Owusu A.), Faticanti G., Rouhi J. (dal 17′ st Puczka D.), Deme S. (dal 31′ st Okoro A.), Anghele L. (dal 43′ st Cudrig N.), Guerra S.. A disposizione: Amaradio L., Bassino A., Brugarello M., Crapisto F., Cudrig N., Martinez B., Nava S., Ngana V., Okoro A., Owusu A., Pagnucco F., Perotti C., Puczka D., Scaglia F., Vacca A.

PIANESE: Filippis E., Masetti L. (dal 43′ st Balde M.), Ercolani L., Gorelli M., Chesti F., Simeoni L., Bertini M., Sussi C. (dal 28′ st Amey W.), Tirelli M. (dal 43′ st Martey C.), Sodero A. (dal 17′ st Puletto F.), Bellini L. (dal 28′ st Fabrizi L.). A disposizione: Amey W., Balde M., Bertini T., Bigiarini D., Fabrizi L., Martey C., Peli L., Porciatti F., Puletto F.

Reti:

Ammonizioni: al 10′ pt Mazur P. (Juventus U23), al 17′ pt Turicchia R. (Juventus U23), al 11′ st Pedro Felipe (Juventus U23) al 42′ pt Bertini M. (Pianese), al 45’+4 st Chesti F. (Pianese), al 45’+7 st Puletto F. (Pianese).

La presentazione del match

Venerdì 12 dicembre alle 20:30, lo stadio “Moccagatta” di Alessandria ospiterà la sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C

I bianconeri occupano attualmente il dodicesimo posto in classifica con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. Il bilancio reti parla di 18 gol segnati e 22 subiti. In casa la Juve ha mostrato un rendimento altalenante: otto partite disputate, quattro vittorie e altrettante sconfitte, per un totale di 12 punti. Nell’ultima gara, la squadra di Massimo Brambilla ha pareggiato 1-1 contro il Carpi.

La Pianese si presenta al match forte del decimo posto in classifica con 21 punti, ottenuti grazie a cinque partie vinte, sei pareggiate e cinque perse. Il percorso dei toscani racconta di 16 reti realizzate e 17 incassate. In trasferta la squadra toscana ha raccolto 10 punti in otto partite, con due successi, quattro pareggi e due sconfitte. Nell’ultima giornata la squadra di Birindelli ha battuto il Gubbio 1-0, confermando la propria solidità.

La partita sarà diretta da Alessandro Colelli di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto ufficiale Davide Gandino di Alessandria. Operatore FVS Gheorghe Mititelu di Torino.

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – Brambilla pronto a confermare il suo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Mangiapoco, mentre la linea difensiva sarà composta da Turicchia, Gil e Brugarello. Sulle corsie esterne agiranno Savio e Puczka, con Mazur e Faticanti a presidiare la zona centrale del campo. In avanti, spazio a Deme e Anghelè, chiamati a supportare Guerra, terminale offensivo dei bianconeri.

COME ARRIVA LA PIANESE – Birindelli dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Filippis difenderà la porta, protetto dal trio arretrato formato da Masetti, Ercolani e Chesti. Sulle fasce ci saranno Coccia e Sussi, mentre Tirelli e Bertini garantiranno equilibrio in mezzo al campo. In attacco, Simeoni e Proietto avranno il compito di innescare l’unica punta Bellini.

Le probabili formazioni di Juventus NG-Pianese

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Brugarello; Savio, Mazur, Faticanti, Puczka; Deme, Anghelè; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Masetti, Ercolani, Chesti; Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi; Simeoni, Proietto; Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 254 satellite) e in streaming su SkyGo e NOW.