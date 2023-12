Juventus Next Gen – Pineto: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus Next Gen – Pineto di Sabato 9 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciassettesima giornata di Serie C, Girone B

ALESSANDRIA – Sabato 9 dicembre 2023, allo Stadio “Giacomo Mocagatta” di Alessandria, andrà in scena Juventus Next Gen – Pineto, gara valida per la sedicesima giornata del Girone B di Serie C; fischio di avvio alle ore 16.15. Dopo le sconfitte di misura contro Cesena e Lucchese, la Juventus va a caccia di punti importanti per la classifica. É terzultima a quota 14. Il percorso dei bianconeri racconta di quattro partite vinte, due pareggiate e nove perse, tredici reti realizzate e diciotto incassate. Gli abruzzesi, dopo il successo casalingo di misura contro il Sestri Levante, sono ottavi a quota 22. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, sette pareggiate e tre perse, sedici reti realizzate e tredici incassate.

Non ci sono precedenti tra le due compagini. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 2.25. A dirigere la gara sarà Gioele Iacobellis di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Tommaso Mambelli di Cesena; quarto uomo Mattia Maresca di Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS NEXT GEN – PINETO]

JUVENTUS U23:. A disposizione:



PINETO:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – Brambilla dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Scaglia in porta e con una difesa a tre formata da Perotti, Citi e Stivanello. In cabina di regia Damiani con Maressa e Rouhi mentre Valdesi e Stramaccioni dovrebbero agire sulle corsie esterne. Coppia di attacco composta da Cerri e Anghele.

COME ARRIVA IL PINETO – Amaolo dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-2 con Tonti in porta e con Evangelisti, De Santis e Ingrosso pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Germinario con Lombardi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Baggi e Borsoi. Coppia di attacco composta da Gambale e Chakir.

Probabili formazioni di Juventus Next Gen – Pineto

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Scaglia; Perotti, Citi, Stivanello; Valdesi, Maressa, Damiani, Rouhi, Stramaccioni; Cerri, Anghelè. Allenatore: Brambilla

PINETO (3-4-1-2): Tonti, Evangelisti, De Santis, Ingrosso; Baggi, Lombardi, Germinario, Borsoi; Volpicelli; Gambale, Chakir. Allenatore: Amaolo

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport al canale 251. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anch