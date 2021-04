Juventus – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Parma del 21 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A

TORINO – Mercoledì 21 aprile alle ore 20.45 si giocherà Juventus – Parma, incontro valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Pirlo che viene dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta ed in classifica occupa la quarta posizione con 62 punti, +2 sul Napoli e +4 sulla Lazio che ha una gara da recuperare. Dall’altra parte troviamo la squadra di D’Aversa che è reduce dalla rocambolesca sconfitta esterna contro il Cagliari ed in classifica occupa la penultima posizione con 20 punti. Sono ben 51 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Juventus che ha raccolto 25 successi contro le 10 vittorie del Parma, 16 i pareggi.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a de De Ligt e Bonucci. A centrocampo Bentancur e Arthur in cabina di regia con Kulusevski e Ramsey sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Dybala e Morata, ancora in dubbio Cristiano Ronaldo.

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Sepe tra i pali, reparto arretrato formato da Busi e Pezzella sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Osorio e Bani. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Grassi e Kurtic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Man, Pellé e Gervinho.

Le probabili formazioni di Juventus – Parma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Allianz Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Parma, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati, per vedere la gara, dovranno collegarsi, tramite le smart tv compatibili, all’app e cliccare sull’evento in programma. Non è questo l’unico modo per vedere la gara: si potrà assistere al match anche collegando una console PlayStation 4 o 5 oppure tramite Xbox. In alternativa si potrà usare anche Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky è quello di accedere all’app di DAZN tramite SKY Q. La gara dell’Allianz Stadium sarà possibile vederla anche in streaming su dispositivi come pc o portatili (collegandosi al sito ufficiale di DAZN) o su tablet e smartphone (attraverso l’applicazione scaricabile su iOS e Android). Al termine del match si potrà riguardare la gara integrale on demand o rivedere gli highlights del match.