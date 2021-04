Udinese – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Udinese – Cagliari del 21 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A

UDINESE – Mercoledì 21 aprile, alle ore 20.45, andrà in scena Udinese – Cagliari, incontro valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I friulani vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro il Crotone e sono dodicesimi in classifica con 36 punti, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, con il traguardo di quota 40 a portata di mano. Nelle ultime cinque sfide hanno collezionato 1 vittoria e 4 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 7. Il bilancio del Cagliari, nello stesso periodo, é invece di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte: 6 reti fatte e 11 incassate. I sardi sono tornati al successo contro il Parma e sono terzultimi con 25 punti, con un percorso di 6 successi, 7 pareggi e 11: virtualmente retrocessi, devono assolutamente vincere per recuperare terreno sulle squadre che li precedono in classifica. Sono 25 i precedenti, in terra friulana, fra le due compagini, con un bilancio di 16 successi dei padroni di casa, 7 pareggi e 2 affermazioni degli ospiti. Pronostico decisamente a favore dei padroni di casa con vittoria quotata mediamente a 2,50.

La cronaca con commento minuto per minuto

Mercoledì 21 aprile alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Gotti, costretto a afar fa meno di De Paul, squalificato in seguito all’espulsione rimediata a Crotone, dovrebbe in campo la squadra con il modulo 3-5-1-1 con Musso in porta e difesa composta da Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir. In cabina di regia Walace con Arslane Pereyra mezzali; sulle fasce Stryger Larsen e Zeegelaar. Sulla trequarti Forestieri, di supporto all’unica punta Fernando Llorente.

QUI CAGLIARI – Probabile modulo 3-5-3 per la squadra di Semplici con Vicario tra i pali, visto che Cragno é ancora positivo al Covid, e retroguardia formata da Walukiewicz, Godin e Carboni. A centrocampo Nainggolan con Marin e Duncan; sulle fasce Lykogiannis e Nandez. Davanti probabilmente sarà Pavoletti a far coppia con João Pedro.

Le probabili formazioni di Udinese – Cagliari

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri; F. Llorente. Allenatore:

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, João Pedro. Allenatore: Semplici

Dove vederla in TV e in streaming

