Juventus- Higuain ad un passo dal Milan, Pjanic verso il rinnovo

Il punto della situazione sul calciomercato in casa Juventus e le principali trattative in vista della prossima stagione.

TORINO – La Juventus è pronta a salutare Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, messo alla porta dall’approdo in bianconero di Cristiano Ronaldo, è ad un passo dal vestire la maglia del Milan, che in queste ore sta perfezionando l’accordo con il calciatore, mentre, come riporta la Gazzetta dello Sport, quello con la società piemontese è già stato trovato sulla base di un prestito oneroso di 18 milioni di euro ed il diritto di riscatto fissato a 36 milioni, per un totale di 54 milioni di euro. Ieri sera fino a tarda notte si è svolto un summit tra Leonardo, direttore generale del Milan, e l’agente e fratello del Pipita, Nicolas Higuain che pare aver dato i suoi frutti.

Al termine dell’affare Higuain, le due società si concentreranno sull’altro affare che sta infuocando il calciomercato estivo, ovvero lo scambio Bonucci-Caldara. La Juventus sembra intenzionata a puntare sul ritorno del figliol prodigo, a solo un anno dal divorzio, e per farlo sarebbe disposta a privarsi di uno dei migliori difensori in prospettiva. Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport emerge come le due società abbiano trovato un accordo sullo scambio alla pari tra i due difensori, valutati entrambi 40 milioni di euro, e alla Juventus non è stato concesso di inserire alcun diritto di recompra per l’ex Atalanta.

Vicino al rinnovo, invece, Miralem Pjanic. La Juventus vuole blindare il centrocampista bosniaco e sarebbe pronto il rinnovo con annesso aumento dell’ingaggio a circa 7 milioni di euro all’anno, mentre ora ne percepisce circa 4.5. Lo stesso calciatore ha voluto allontanare le voci di mercato che parlano di un interesse di Manchester City e Barcellona: “Sento molte cose non vere. Sto bene, mi sto preparando per la nuova stagione ed è la cosa più importante. Ciò che ho fatto nelle ultime due stagioni alla Juventus è stato grande e ne sono felice. Non do importanza a ciò che stanno scrivendo, ho visto e letto tante cose che non so vere”. A meno di colpi di scena e di offerte indecenti, quindi, Pjanic nella prossima stagione dovrebbe vestire ancora una volta la maglia bianconera.