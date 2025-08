Diretta Sampdoria-Novara di Mercoledì 6 agosto 2025: senza reti il test estivo al “Mugnaini”. Buona organizzazione difensiva, ma poche occasioni da gol

BOGLIASCO – Finisce a reti inviolate l’amichevole tra Sampdoria e Novara disputata il 6 agosto 2025 al centro sportivo “G. Mugnaini” di Bogliasco. Un test utile per entrambe le squadre, ma povero di emozioni e occasioni da gol. I blucerchiati di Massimo Donati, al terzo impegno pre-campionato, hanno cercato di affinare il nuovo 4-3-1-2, mentre gli azzurri di Andrea Zanchetta hanno mostrato compattezza e buona organizzazione difensiva.

Il primo tempo ha visto un avvio vivace del Novara, che ha provato a sorprendere con Galuppini e Urso, ma l’ardore iniziale si è spento presto. La Sampdoria ha preso campo, chiudendo gli avversari nella propria metà fino al cooling-break del 23’. L’unica vera occasione è arrivata nel finale, con un colpo di testa di De Paoli che ha sfiorato il palo. Nella ripresa, i ritmi si sono ulteriormente abbassati. Donati ha dato spazio a diversi giovani, tra cui Ntanda e Meulensteen, ma la manovra è rimasta prevedibile. Coda e Sekulov non hanno trovato spazi, mentre Benedetti ha faticato a incidere tra le linee. Il Novara ha mantenuto ordine, ma senza mai impensierire seriamente Ghidotti.

Il commento post partita evidenzia una Sampdoria ancora in fase di rodaggio, con buone trame ma poca incisività negli ultimi metri. Per il Novara, un pareggio che conferma la solidità del gruppo e la capacità di tenere testa a una squadra di categoria superiore. Entrambe le formazioni dovranno lavorare sulla finalizzazione in vista degli impegni ufficiali.

Tabellino

Novara (4-3-1-2): Boseggia; D’Alessio, Citi, Lorenzini, Agyemang; Ranieri, Basso, Collodel; Donadio; Alberti, Da Graca. A disposizione: Negri, Trifino, Khailoti, Cannavaro, Dell’Erba, Maressa, Gerardini, Arboscello, Di Munno, Lartey, Asencio, Camolese, Deseri, De Mori, Federico, Sibilio, Aurelio. Allenatore: Zanchetta.

Reti: –

Recupero: 0′ pt, 2′ st

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Novara

SAMPDORIA: Ghidotti; Venuti, Riccio, Ferrari, Ioannou; Conti, Bellemo; Depaoli, Benedetti, Sekulov; Coda.

NOVARA: Boseggia, D’Alessio, Agyemang, Ranieri, Citti, Lorenzini, Basso, Collodel, Berti, Donadio, Da Grassa

Presentazione della partita

Mercoledì 6 agosto 2025 , alle ore 17:30 al centro sportivo “G. Mugnaini” di Bogliasco, Sampdoria e Novara si affrontano in una sfida amichevole che va ben oltre il semplice rodaggio estivo. Per i blucerchiati di Massimo Donati, è il terzo test pre-campionato, mentre gli azzurri di Andrea Zanchetta cercano conferme in vista della Serie C. Nell’ultimo confronto sempre del 6 agosto ma del 2023 vinse il Novarar 1-0. La Sampdoria gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.47 mentre il pareggio è dato a 4.20 e la sconfitta a 5.50. Un test che servirà a misurare ambizioni e condizione, con il campionato alle porte e la Coppa Italia già all’orizzonte.

La Samp cerca di affinare il nuovo 4-3-1-2, con Benedetti trequartista e la coppia Coda–Sekulov in attacco. Occhi puntati su Bellemo in regia e sulla tenuta difensiva, ancora in fase di rodaggio. Il Novara, invece, punta sulla velocità e sull’organizzazione, con Galuppini e Urso pronti a mettere in difficoltà la retroguardia doriana.

Probabili formazioni

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà Telenord Liguria trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida amichevole Sampdoria – Novara, in streaming su telenord.it e sul canale YouTube Telenord Liguria Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.