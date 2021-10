Juventus – Zenit: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Zenit del 2 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo H di Champions League

TORINO – Martedì 2 novembre, alle ore 21:00 andrà in scena il match Juventus – Zenit, incontro valido per la quarta giornata del Gruppo H di Champions League. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, che con 3 vittorie sono al comando del girone a punteggio pieno. Alle sue spalle in classifica c’è il Chelsea campione in carica, con 6 punti. Dall’altra parte del campo troviamo i russi dello Zenit San Pietroburgo allenati da Sergej Semak, che con soli 3 punti rischiano di non qualificarsi per il turno successivo. In coda al raggruppamento c’è il Malmö, con 0 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Martedì 2 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – I padroni di casa allenati da Massimiliano Allegri potrebbero adottare il 4-4-2, con Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo dal 1′ Cuadrado, Locatelli, McKennie e Rabiot, alle spalle della coppia offensiva formata da Dybala e Morata.

QUI ZENIT – La formazione russa allenata da Sergej Semak potrebbe adottare il 3-4-2-1, schierando Barrios, Chistyakov e Rakitskiy in difesa. A centrocampo potremmo trovare Sutormin, Kuzyaev, Wendel e Santos, alle spalle dei trequartisti Malcom e Claudinho. Unica punta Azmoun.

Le probabili formazioni di Juventus – Zenit

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Allenatore: Sergej Semak

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Juventus – Zenit, in programma per martedì 2 novembre 2021 alle 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.