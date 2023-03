La partita Kosovo – Andorra del 28 marzo 2023 in diretta: botta e risposta in poco più di 2 minuti con Rosas che risponde al vantaggio iniziale di Zhegrova al 14′

PRISTINA – Martedì 28 marzo, alle ore 20.45, allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina, avrà inizio Kosovo – Andorra, gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Il Gruppo I, nel quale le due Nazionali sono state inserite, vede Svizzera e Romania testa alla classifica con 3 punti, seguita da Kosovo e Israele con uno e da Andorra e Bielorussia a quota zero. Di fronte due squadre che non hanno partecipato al recente Mondiale e accomunate dalla voglia di centrare una storica qualificazione alla competizione continentale. Il Kosovo ha iniziato il suo percorso di qualificazione pareggiando per 1-1 con Israele e non perde dallo scorso settembre. Andorra, invece, ha rimediato in casa una sconfitta per 0-2 contro la Romania, con reti di Mane Alibec. Non ci sono precedenti tra le due rappresentative. Sono tutti di nazionalità austriaca gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Sebastian Gishamer, coadiuvato dagli assistenti Roland Riedel e Santino Schreiner e dal Quarto uomo Jäger Christopher. Al Var Roland Riedel, assistito da Santino Schreiner. Padroni di casa dati largamente favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.1.5.

Tabellino

KOSOVO: Muric A., Hadergjonaj F., Rrahmani A., Kryeziu M., Paqarada L. (dal 1′ st Rrudhani D.), Celina B. (dal 30′ st Muslija F.), Fazliji B., Berisha V. (dal 1′ st Zhegrova E.), Rashica M., Muriqi V., Zeneli A. (dal 30′ st Bytyqi Z.). A disposizione: Bekaj V., Ujkani S., Aliti F., Bytyqi Z., Dresevic I., Idrizi B., Loshaj F., Muja A., Muslija F., Rrudhani D.,Vojvoda M., Zhegrova E. Allenatore: Giresse A..

ANDORRA: Alvarez I., Rubio J. (dal 23′ st Martinez A.), Llovera M., Alavedra A., Guillen J., Garcia M. (dal 33′ st San Nicolas M.), Vales E., Vales M., Cervos J. (dal 45’+1 st Bernat V.), Rubio J. (dal 23′ st Martinez A.), Rosas B. (dal 45’+1 st Pujol M.). A disposizione: Gomes J., Xisco Pires, Bernat V., Blanco L. E., Cucu, De Pablos E., Martinez A., Pujol M., San Nicolas M., Vieira M., Vieira X., Vieitez F. Allenatore: Alvarez K..

Reti: al 14′ st Zhegrova E. (Kosovo), al 16′ st Rosas B. (Andorra) .

Ammonizioni: al 23′ pt Kryeziu M. (Kosovo), al 15′ st Zhegrova E. (Kosovo), al 7′ pt Vales M. (Andorra).

La presentazione del match

QUI KOSOVO – Modulo 4-3-3 per Giresse, il quale schiera Muric tra i pali, protetto da una difesa a quattro formata dai due centrali Rrahmani e Kyreziu, agiranno invece sulle corsie esterne Hadergjonaj e Rrudhani. A centrocampo, Berisha sarà il perno con Celina e Muslija mezz’ale . In attacco, l’ex Lazio Muriqi, avrà il sostegno ai lati da Rashica e Zhegrova.

QUI ANDORRA – De Eulate schiererà i suoi con il 5-4-1. In porta ci sarà Alvarez, mentre i tre in difesa saranno De Pablos, Llovera e Rubio con Cervos e Ortega come terzini. Al centro del centrocampo agiranno Clemente e Alaez con Blanco e Vieri sulle fasce. L’unica punta della squadra di casa sarà Bernat.

Le probabili formazioni di Kosovo – Andorra

KOSOVO (4-3-3): Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Kyreziu, Rrudhani; Celina, Berisha, Muslija; Rashica, Muriqi, Zhegrova. CT. Giresse.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Cervos, Llovera, De Pablos, Rubio, Ortega; Vieira, Clemente, Alaez, Blanco; Bernat. Allenatore: Álvarez de Eulate.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming.