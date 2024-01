L’Aquila – Campobasso: diretta live e risultato in tempo reale

La partita L’Aquila – Campobasso di Domenica 28 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Serie D – Girone F

L’AQUILA – Domenica 28 gennaio 2024 , alle ore 14:30 riflettori puntati su L’Aquila – Campobasso , incontro valevole per la giornata 21 del campionato Serie D – Girone F . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che la scorsa la L’Aquila ha vinto con il risultato di 2-3 . Nel match d’andata gli abruzzesi per due volte sotto erano riusciti a trovare il punto decisivo al 20′ della ripresa con Galesio . Sarà il fischietto Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia a dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Gran Sasso dove sono attesi oltre 4mila spettatori e oltre 500 supporters dal Molise . Sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Cantatore di Molfetta e Luca Chianese di Napoli . La squadra abruzzese é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.30 mentre il pareggio è dato a 3.00 e la sconfitta a 2.90 .

Negli ultimi cinque match L’Aquila ha conseguito 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 4 . Buon momento con imbattibilità che dura dallo scorso 26 novembre . Nelle ultime 4 partite ha colto un solo successo pareggiandone tre, l’ultima in casa del Real Monterotondo . Il Campobasso ha conseguito invece 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 2 . Il pareggio casalingo con l’Atletico Ascoli nell’ultimo turno ha consentito alla Sambenedettese l’aggancio in vetta ma il periodo appare comunque positivo con la squadra che in campionato non perde dal 1° novembre scorso .

Dalle ore 14:30 si potrà seguire la diretta testuale dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie D – Girone F dove guidano Sambenedettese e Campobasso a 41 punti, L’Aquila 36, Avezzano 35, Vigor Senigallia 33, Roma City 32, Chieti 31 .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI L’AQUILA-CAMPOBASSO]

L'AQUILA:. A disposizione:



CAMPOBASSO:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Campobasso

Portieri: Di Donato, Esposito

Difensori: Gonzalez, Pontillo, Bonacchi, Pacillo, Chrysovergis, Di Filippo, Lambiase, Soulemana

Centrocampisti: Maldonado, Mengani, Grandis, De Cerchio, Coquin, Sdaigui, Abonckelet, Del Prete

Attaccanti: Lombari, Di Nardo, Romero, Persichini

Probabili formazioni di L’Aquila – Campobasso

L’AQUILA: Michielin, Giuliodori, Ouali, Angiulli, Costa Ferreira, Marcheggiani, Banegas, Alessandretti, Origlio, Brunetti, Mandrelli. Allenatore: Cappellacci

CAMPOBASSO: Esposito; Bonacchi, Di Filippo, Pontillo; Pacillo, Grandis, Maldonado, Lombari, Lambiase; Di Nardo, Romero. Allenatore: Pergolizzi

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara L’Aquila – Campobasso , valida per la giornata 21 del campionato Serie D – Girone F , non si potrà seguire in diretta tv o streaming . Seguendo la nostra pagina e quelle social delle due squadre è possibile restare aggiornati sul match .