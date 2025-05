L’Aquila-Fossombrone: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta L’Aquila-Fossombrone di Domenica 11 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

L’AQUILA – Domenica 11 maggio 2025, lo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia ospiterà la partita L’Aquila-Fossombrone, valida per gli ottavi dei Play Off del Girone F del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 16.00.

Sarà un bel playoff quello tra L’Aquila e il Fossombrone. I padroni di casa partono favoriti per aver chiuso il campionato al secondo posto, con 17 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Dal canto suo, invece, il Fossombrone ha chiuso all’ultimo posto disponibile, con 12 vittorie, 14 pareggi ed 8 sconfitte.

Per L’Aquila e il Fossombrone è stata una stagione molto positiva, ma questi piazzamenti hanno il fine di allungare la stagione con i playoff di categoria, senza che garantiscano la promozione in C. In sostanza, servono, solamente per presentare una domanda di ripescaggio, qualora si verificassero delle mancate iscrizioni.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI L’AQUILA-FOSSOMBRONE]

L’arbitro

Il fischietto Francesco Aloise della Sezione di Voghera dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Valerio Brizzi proveniente da Aprilia, mentre il secondo assistente sarà Valeria Spizuoco appartenente alla Sezione di Cagliari. Il Quarto Ufficiale sarà invece Andrea Giordani della Sezione di Aprilia.

Le probabili formazioni

L’AQUILA 1927: Michielin, Gueli, Alessandretti, Brunetti, Di Santo, Barberini, Del Pinto, Banegas, Misuraca, Sereni, Persano. Allenatore:: Durastante Luigi

FOSSOMBRONE: Bianchini, Bianchi, Procacci, R. Pandolfi, Urso, Giunchetti, Amerighi, Conti, Broso, Thiane, Casolla. Allenatore: Fucili.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra L’Aquila e Fossombrone in televisione, dato che verrà trasmessa in differita da LAQ TV – Abruzzo Srl.