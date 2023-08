Latina – Lazio 0-8: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Latina – Lazio di Domenica 13 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida come Amichevole per Club

LATINA – Domenica 13 agosto, allo Stadio “Domenico Francioni” di Latina, la Lazio affronterà il Latina per il Memorial “Vincenzo D’Amico”, lo sfortunato calciatore, bandiera biancoceleste ma nato nella città pontina, scomparso lo scorso 1° luglio all’età di 68 anni; calcio di inizio previsto per le ore 1. Per gli uomini di Sarri si tratta della settima amichevole estiva: hanno vinto per 16-0 rifilato all’Auronzo, per 5-1 contro gli sloveni del Primorje, per 4-0 contro la Triestina per ‘1-0 contro l’NK Bravo; hanno perso per 4-0 subito contro l’Aston Villa. Dopodichè gli allenamenti proseguiranno a Formello, in vista dell’esordio in campionato a Lecce il 20 agosto. I biancocelesti quest’anno saranno impegnati anche su due altri fronti: Coppa Italia e Champions League. Il Latina si appresta ad iniziare il campionato di Serie C.

Tabellino in tempo reale

LATINA (ITA): Cardinali M. (Portiere), Cittadino A., De Santis E., Di Livio L., Ercolano E., Fabrizi L., Fella G., Riccardi A., Rocchi G., Sannipoli D., Serbouti A.. A disposizione: Addessi S., Bertini T. (Portiere), Biagi S., Cortinovis F., Crecco L., Di Renzo G., Gallo S., Jallow S., Marafini M., Margiotta F., Mastroianni F., Perseu F., Polletta R., Rozzi P., Vona M.



LAZIO (ITA): Provedel I. (Portiere), Casale N., Cataldi D., Felipe Anderson, Immobile C., Kamada D., Lazzari M., Luis Alberto, Marusic A., Romagnoli A., Zaccagni M.. A disposizione:



Reti: al 13' pt Immobile C. (Lazio (Ita)) , al 19' pt Felipe Anderson (Lazio (Ita)) , al 28' pt Felipe Anderson (Lazio (Ita)) , al 3' st Zaccagni M. (Lazio (Ita)) , al 4' st Kamada D. (Lazio (Ita)) , al 7' st Immobile C. (Lazio (Ita)) , al 11' st Luis Alberto (Lazio (Ita)) .

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inizialmente Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Provedel in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Casale e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo Vecino, Marcos Antonio e Basic mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni

Le probabili formazioni di Latina – Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Dove vederla in TV e in streaming

Lazio Style produrrà in esclusiva la partita, permettendo di vedere l`amichevole con l`abbonamento Gold (che garantirà l`accesso totale al mondo Lazio, comprese le produzioni esclusive di Lazio Style) o l`acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it al costo di 5 euro.