Latina-Trapani: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Latina-Trapani di sabato 5 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C, girone C

LATINA – Sabato 5 aprile 2025 allo stadio Domenico Francioni andrà in scena Latina-Trapani, gara valida per la trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C Now 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Roberto Boscaglia reduce dalla pesante sconfitta di Crotone (4-0) dopo il pari esterno con il Sorrento (1-1) e la vittoria interna con la Juventus Next Gen (3-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Salvatore Aronica in crisi profonda con una serie di ben sei sconfitte consecutive, l’ultima senza appello in casa nel derby con il Catania (0-3).

I nerazzurri, che davanti al proprio pubblico hanno raccolto più punti soltanto di Casertana e Messina, puntano al secondo successo interno consecutivo per tenere lontano lo spettro dei play-out. I granata, invece, che vengono da tre ko esterni di fila, vogliono ritrovare la via della vittoria per ipotecare la salvezza. La sfida d’andata, disputata allo stadio Provinciale, vide il Trapani rifilare un sonoro 4-0 al Latina. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marco Di Loreto della sezione di Terni coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LATINA-TRAPANI]

Le parole di Roberto Boscaglia

“Sappiamo quanto sia importante questa gara, abbiamo bisogno di punti e dobbiamo sfruttare ogni occasione per accorciare sulle squadre davanti. Il Trapani è ferito e per noi esiste solo la vittoria. Ma le partite si vincono in settimana, con il giusto atteggiamento. Non voglio che si parli di paura. La paura indebolisce, mentre il coraggio deve prevalere per fare bene. Se qualcosa va storto dobbiamo reagire con determinazione da squadra. Il girone di ritorno è imprevedibile, ma a differenza di altre compagini, abbiamo il nostro destino nelle nostre mani per raggiungere l’obiettivo”.

Presentazione del match

QUI LATINA – A protezione di Zacchi ci saranno Vona, Berman e Marenco. Sulle corsie esterne agiranno Rapisarda e Crecco con Gatto, Di Livio e Riccardi in mezzo al campo. Davanti il tandem offensivo Improta-Ekuban.

QUI TRAPANI – Tra i pali Ujkaj con Zappella, Celiento, Sabatino e Ciotti a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Toscano, Carraro e Segberg mentre nel tridente offensivo spazio a Piovanello, Anatriello e Ciuferri.

Le probabili formazioni di Latina-Trapani

LATINA (3-5-2): Zacchi; Vona, Berman, Marenco; Rapisarda, Gatto, Di Livio, Riccardi, Crecco; Improta, Ekuban. Allenatore: Boscaglia.

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Zappella, Celiento, Sabatino, Ciotti; Toscano, Carraro, Segberg; Piovanello, Anatriello, Ciuferri. Allenatore: Aronica

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 251. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.