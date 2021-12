Lazio – Galatasaray: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Galatasaray del 9 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022

ROMA – Giovedì 9 dicembre, alle ore 21, allo Stadio “Olimpico” di Roma, andrà in scena Lazio – Galatasaray, per l’ultima giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022. I biancocelesti hanno bisogno dei tre punti per conquistare il primo posto del Gruppo E e qualificarsi per gli ottavi di Europa League; In caso contrario, sarebbero costretti a passare dagli spareggi con una terza retrocessa dalla Champions League. Le due compagini hanno la stessa differenza reti (7 gol fatti e 3 subiti) e dunque in caso di successo sarebbero i biancocelesti a volare direttamente agli ottavi. La squadra di Sarri, infatti, é seconda, a -3 dai turchi, con 8 punti, frutto di due vittorie contro la Lokomotiv Mosca, due pareggi contro il Marsiglia e la sconfitta all’esordio proprio contro il Galatasaray. In campionato, dopo il successo esterno a Marassi contro la Sampdoria, occupa la settima posizione, a pari merito con la Roma, a quota 25 punti, con un cammino di sette partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse e con 32 gol fatti e 30 subiti. Tre vittorie e due pareggi nel Girone per il Galatasaray, che nel massimo campionato turco é soltanto settimo con 23 punti dopo quindici turni ed é reduce da due pareggi di fila: 0-0 sul campo dello Yeni Malatyaspor e 2-2 in casa contro l’Altay.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNARE LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - GALATASARAY Giovedì 9 dicembre alle ore 20.00 le formazioni ufficiali, dalle 21.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Reina tra i pali e Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi ed Hysaj in posizione arretrata. A centrocampo dovremmo trovare dal 1′ Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

QUI GALATASARAY – Terim dovrà rinunciare a Cicaldau, risultato positivo al Coronavirus. Per lui probabile modulo 4-2-3-1 con Muslera tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Marcao-Nelsson e da Boey e Van Aanholt sulle corsie esterne. In mediana Kutlu, Antalyali. Sulla trequarti Morutan, Feghouli e Kerem Akturkoglu; unica punta Dervisoglu.

Le probabili formazioni di Lazio – Galatasaray

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Feghouli, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu. Allenatore: Terim

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Lazio – Galatasaray, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 252 satellite). Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati SKy, anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.