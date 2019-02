Coppa Italia, Lazio-Milan: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: incontro valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2018/2019, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso Lazio e Milan nella sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per la Lazio con Correa ed Immobile a comporre il tandem offensivo mentre il Milan risponde col 4-3-3 con Suso, Piatek e Borini a formare il tridente.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos, Ramulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Kessié, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso