Lazio-Milan 1-1, il tabellino: Correa risponde a Kessie

Il tabellino di Lazio-Milan 1-1 il risultato finale, Kessie apre le marcature per i rossoneri ma Correa pareggia nel finale.

ROMA – Nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Lazio e Milan si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nell’ultimo quarto d’ora con il Milan che passa in vantaggio con Kessie ma i padroni di casa pareggiano all’ultimo secondo con Correa. Con questo risultato la Lazio sale a quota 23 punti mantenendo la quarta posizione mentre la formazione rossonera resta in scia con 22.

Lazio-Milan 1-1: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (82′ Caicedo); Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic (65′ Lukaku), Lulic; Luis Alberto (64′ Correa), Immobile. Allenatore: Inzaghi

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Borini; Suso, Çalhanoglu; Cutrone. Allenatore: Gattuso.

RETI: 78′ Kessie (M), 94′ Correa (L)

AMMONIZIONI: Donnarumma (M)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico