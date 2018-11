Lazio – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Domenica 25 novembre alle ore 18 andrà in scena Lazio – Milan, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Match clou all’Olimpico visto che le due compagini stanno lottando per la quarta posizione. Da una parte c’è la formazione capitolina che è reduce dal pareggio col Sassuolo, fuori casa, ed in classifica occupa il quarto posto con 22 punti. Dall’altra parte invece ci sono i rossoneri che, prima della sosta, hanno rimediato una sconfitta casalinga contro la Juventus ed in classifica occupa il quinto posto con 21 punti. Due settimane difficili per Gattuso visti i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa del suo Milan.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 25 novembre alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe affidarsi al classico 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, pacchetto arretrato composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Patric e Lulic. In attacco Correa favorito su Luis Alberto per giocare a supporto di Immobile.

QUI MILAN – Gattuso, al netto dei tanti infortuni che hanno colpito la sua squadra, potrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Donnarumma in porta, pacchetto arretrato composto da Calabria e Rodriguez sulle fasce mentre nel mezzo Zapata e Simic. A centrocampo Bakayoko e Kessie in cabina di regia con Suso e Calhanoglu sulle fasce mentre in attacco tandem offensivo composto da Castillejo e Cutrone.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Lazio – Milan, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming attraverso Sky Go.

Le probabili formazioni di Lazio – Milan

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Simic, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu; Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso

STADIO: Olimpico