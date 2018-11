Serie A, Lazio-Milan: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18.

ROMA – Tra poco scenderanno in campo Lazio e Milan nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con Luis Alberto a supporto di Immobile mentre il Milan risponde col 3-4-2-1 con Suso e Calhanoglu a supporto di Cutrone.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Maurisic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Borini; Suso, Çalhanoglu; Cutrone. Allenatore: Gattuso.