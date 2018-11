Serie A, Bologna-Fiorentina 0-0: il tabellino della partita

Il tabellino di Bologna-Fiorentina 0-0 il risultato finale del match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

BOLOGNA – Nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Bologna e Fiorentina si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Toscani più che creano di più ma che, allo stesso tempo, non riescono a capitalizzare la occasioni avute. Con questo pareggio la squadra toscana sale in nona posizione con diciotto punti mentre i padroni di casa scivolano al terzultimo posto con 11 punti.

Bologna-Fiorentina 0-0: il tabellino del match

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (86′ Dijks), Poli, Nagy, Svanberg (56′ Krejci), Orsolini (72′ Dzemaili); Santander, Palacio. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (87′ Dabo), Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Gerson (79′ Mirallas). Allenatore: Pioli

RETI:

AMMONIZIONI: Vitor Hugo (F), Calabresi, Palacio (B)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Renato Dall’Ara