Napoli – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

NAPOLI – Domenica 25 novembre alle ore 15 andrà in scena Napoli – Chievo, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione partenopea che viene dalla preziosa vittoria in casa del Genoa ed in classifica occupa la seconda posizione con 28 punti. La squadra di Ancelotti tornerà in campo mercoledì, sempre al San Paolo, per giocare la delicata sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Dall’altra parte, invece, ci sono i veneti che stanno vivendo un momento molto negativo: 0 punti in classifica per la squadra clivense che ha sostituito con Di Carlo il dimissionario Ventura.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 25 novembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI NAPOLI – Ancelotti potrebbe far riposare qualche giocatore in vista del match di mercoledì. Il suo Napoli potrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto arretrato composto da Malcuit e Mario Rui sulle fasce mentre nel mezzo Koulibaly e Albiol. A centrocampo Diawara e Rog in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Callejon e Fabian Ruiz. In attacco tandem offensivo composto da Insigne e Mertens.

QUI CHIEVO – Di Carlo potrebbe schierare la sua squadra col 4-3-2-1 con Sorrentino tra i pali, pacchetto arretrato formato da Depaoli e Barba sulle fasce mentre nel mezzo Rossettini e Bani. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Hetemaj e Obi mezze ali mentre davanti Birsa e Giaccherini a supporto di Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match verrà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (252), Sky Sport Serie A (202) e in streaming sull’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli – Chievo

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Diawara, Rog, Ruiz; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: Di Carlo

STADIO: San Paolo