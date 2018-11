Serie A, Napoli-Chievo: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Napoli-Chievo: incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

NAPOLI – Tra poco scenderanno in campo Napoli e Chievo nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con Mertens ed Insigne a comporre il tandem offensivo mentre il Chievo risponde col 4-3-1-2 con Birsa a supporto di Meggiorini e Pellissier.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Diawara, Zielinski, Ounas; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Pellissier. Allenatore: Di Carlo