Lazio, nuovo contatto con Maurizio Sarri: intesa vicina

Oggi pomeriggio altro contatto tra il club capitolino e Maurizio Sarri, l’ex allenatore della Juventus sempre più vicino alla Lazio.

ROMA – Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Lazio. Oggi pomeriggio, riporta Tuttomercatoweb, c’è stato un altro contatto tra il club capitolino e l’allenatore toscano con le parti che stanno cercando di trovare un intesa economica. L’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore visto che la Juventus, ex squadra di Sarri, non eserciterà l’opzione prevista dall’accordo stipulato due anni fa: il limite era proprio la giornata di oggi e il club bianconero ha scelto di non avvalersene. Di conseguenza, scatterà la penale da 2,5 milioni che Juve gli verserà, rendendolo di fatto svincolato e libero di accasarsi con chi vorrà, in questo caso la Lazio. Nelle ultime ore c’è stato anche un contatto diretto con Igli Tare e le parti sono vicine ad un accordo sulla base di un triennale a 4 milioni di euro a stagione.