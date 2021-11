“Leader by Example”, il racconto della leadership da Range Rover

5 autentici protagonisti del panorama italiano parlano di leadership ritrovando i valori e l’essenza della nuova Range Rover

Dalla prima generazione del 1970, Range Rover ha definito un nuovo segmento, quello del fuoristrada di lusso, di cui è diventata e rimasta leader di riferimento indiscussa: una leadership autentica, che non scaturisce solo dalla qualità ed esclusività del prodotto, ma dai valori che esprime.

Range Rover ha aperto la strada del cambiamento, ha ispirato e creato seguaci, rimanendo sempre la fuoriclasse, ammirata ed imitata da tutti. Restando fedele alle sue origini, la nuova Range Rover, protagonista di successive evoluzioni e perfezionamenti, definisce ora il segmento del “Lusso Contemporaneo” caratterizzato dal design e declinato attraverso 5 valori di Leadership.

Proprio da questi 5 valori nasce l’idea creativa di “Leader by Example”, un percorso narrativo e non solo, in cui 5 autentici Leader spiegano il valore a loro più affine.

Ma cosa distingue oggi un autentico Leader?

Leader by Example è chi, attraverso esperienze e comportamenti unici, crea seguaci nel tempo. Il Leader genera i presupposti per scrivere le pagine del futuro rispettando la tradizione e facendo vivere con passione il presente. Significa avere un approccio mentale che non cavalca i cambiamenti, bensì li genera. Un Leader può avere la Visione per ispirare integrità, l’Attitudine per trasmettere conoscenza e valori, l’abilità di costruire un Network di Relazioni per ascoltare pareri diversi e comunicare sempre in modo sincero, può essere spinto dalla Determinazione per affrontare le sfide e superarle con etica, e infine può avere la capacità di creare e trasmettere Emozioni per far nascere la passione in tutti i suoi seguaci. Questi cinque valori sono espressione dell’ecosistema valoriale espresso dalla nuova Range Rover. Tali riflessioni hanno portato Land Rover all’incontro e al dialogo con 5 Leader by Example designati per rappresentare, con naturalezza e autenticità, le loro affinità di valori con Range Rover, e che hanno accettato la sfida di accompagnarci in questo viaggio, attraverso il racconto delle loro esperienze, delle loro storie personali e professionali.

I LEADER BY EXAMPLE protagonisti

Ettore Bocchia, Leader by Emotion

Dal 1993 al Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, Ettore Bocchia è Executive Chef dei due ristoranti Mistral e La Goletta. Nel 2002, grazie agli studi fatti in collaborazione con il fisico Davide Cassi, ha creato il primo menù italiano di cucina molecolare. Ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2004. La sua cucina si evolve nella continua ricerca dell’eccellenza e del benessere. Ha portato al livello di arte la capacità di elaborare e perfezionare emozioni, fino a crearne di nuove. Per questo è stato scelto come “Leader by Emotion” che fa crescere la passione in chiunque si avvicini al suo mondo.

Camilla Lunelli, Leader by Networking

Camilla Lunelli ha trascorso tre anni in Niger e in Uganda lavorando su progetti umanitari, poi è tornata in Italia per dirigere l’azienda di famiglia a capo delle Relazioni Esterne della Cantine Ferrari, tra le prime dieci case di Metodo Classico del mondo. “Vignaiola dell’anno 2021” per il Corriere della Sera, nel Consiglio Direttivo di Save the Children Italia: una intensa attività di relazione che fa di Camilla Lunelli la nostra “Leader by Networking”, che sa ascoltare e comunicare in maniera sincera a tutti i livelli.

Alberto Galassi, Leader by Attitude

Alberto Galassi è un avvocato specializzato in diritto internazionale con la passione per le grandi imprese e per il Made in Italy. Prima di diventare Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di imbarcazioni di lusso, è stato Presidente di Piaggio Aero Industries. È stato ed è attualmente anche l’unico consigliere Italiano nel board del Manchester City. Per la sua capacità di visione, il suo spirito indomito e la sua attitudine, caratterizzata da un pizzico di sana sconsideratezza, è il “Leader by Attitude” voluto da Land Rover, che riesce a trasmettere conoscenza e valori a tutti quelli che lo incontrano.

Michele Pontecorvo, Leader by Determination

Michele Pontecorvo Ricciardi è il Vicepresidente di Ferrarelle SpA, azienda 100% Made in Italy tra i leader di mercato, che opera nell’imbottigliamento e distribuzione di acque minerali a livello nazionale e internazionale, strettamente legata all’eccellenza del marchio Ferrarelle, l’effervescente naturale sinonimo di qualità dal 1893. Presidente FAI Campania e membro del CdA della casa editrice “La Nave di Teseo”, è anche fortemente impegnato sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale. La sua azienda, infatti, è la prima e ancora unica azienda italiana del settore alimentare ad aver costruito un impianto apposito per il riciclo del PET, contribuendo alla creazione di un “mondo a impatto -1”. La tenacia e l’inventiva con cui Michele Pontecorvo armonizza strategie di sviluppo e responsabilità sociale fa di lui il nostro “Leader by Determination”, che affronta e supera ogni sfida senza mai compromettere i suoi valori etici.

Stefano Seletti, Leader by Vision

Stefano Seletti è Seletti: un’azienda che, partita dalle tazze di latta vendute nei mercati rionali, lavorando con artisti come Pierpaolo Ferrari e Maurizio Cattelan è arrivata agli scaffali del MoMA Design Store di New York. Il brand Seletti significa oggi centinaia di negozi, fiere in tutto il mondo e un laboratorio creativo interno che realizza prodotti con una forte connotazione artistica. Abbiamo chiesto a Stefano Seletti di essere il nostro “Leader by Vision” e di ispirare le persone che ascolteranno la sua vision a prepararsi al cambiamento con integrità.

Questi 5 Leader, assieme alla nuova Range Rover, sono i protagonisti del progetto “Leader by Example”, che parte oggi nel raccontare la leadership, per poi farla vivere ed infine per trasmettere il carisma alle generazioni del futuro.

“Per raccontare la Leadership useremo il dialogo, attraverso 5 brevi video talk, in cui i 5 leader si raccontano. 5 personalità uniche, ognuna delle quali è caratterizzata da uno dei valori della leadership, ed in cui spiegheranno come questo valore ha contribuito a renderli leader di successo, mettersi in gioco e fare la differenza.

I video talk, a partire dalla fine di novembre, man mano che saranno realizzati, potranno essere visualizzati, in una sezione dedicata, sul sito: www.landrover.it Al termine della serie, tutti gli episodi saranno resi disponibili in un podcast.

Dopo il racconto della leadership, sarà possibile viverla più da vicino, attraverso degli incontri con i Leader, proprio a bordo di Range Rover, per conoscerla e conoscersi meglio. Un’opportunità unica ed originale, di una drive experience emozionante per confrontarsi, con i Leader sui valori distintivi che hanno guidato il loro percorso, portandoli al successo.

Infine, a corollario di questo importante percorso, per trasmettere il carisma della leadership alle generazioni del futuro, il progetto Leader by Example prevede la creazione di una Leadership Academy hosted by Range Rover con l’obiettivo di formare i Leader protagonisti del futuro.

I nostri 5 Leader by Example, protagonisti del nostro tempo, partendo dal pentagono valoriale della leadership, saranno i coach d’eccezione di master class rivolte a giovani con potenziali caratteristiche di leader. I candidati saranno selezionati tra gli studenti delle Università italiane.

Jaguar Land Rover investirà su questi giovani, coinvolgendoli in un percorso formativo-lavorativo di crescita nella nostra Azienda a livello nazionale e globale. I giovani talenti selezionati avranno quindi l’opportunità di contribuire al volto nuovo di Jaguar Land Rover, declinando i valori di Leadership per disegnare la società del futuro” si legge nella nota.