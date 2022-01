Lecco – Pro Vercelli 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecco – Pro Vercelli del 19 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C 2021/2022

LECCO – Mercoledì 19 gennaio, alle ore 18, presso lo Stadio Rigamonti – Ceppi di Lecco, andrà in scena Lecco – Pro Vercelli, recupero della gara valida per la ventesima giornata del Girone A di Serie B 2021/2022, inizialmente in programma il 22 dicembre 2021. I lombardi, nell’ultimo turno disputato prima della sosta, avevano pareggiato per 0-0 in casa contro la Pro Sesto e ora sono decimi in classifica, a pari merito proprio con la Pro Vercelli, con 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e nove sconfitte; venticinque gol fatti e ventiquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due successo, un pareggio e due sconfitte siglando cinque reti se incassandone cinque. I piemontesi, invece, avevano pareggiato in casa per 1-1 contro il Mantova e, come detto, sono a quota 24 punti, con un cammino di sei partite vinte, sei pareggiate e sette perse; venti reti segnate e venticinque incassate. Il bilancio dell’Imolese nelle ultime cinque partite giocate é di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte con quattro gol fatti e otto subiti. Quasi tutta la squadra é stata contagiata dal Covid e ora sarà il campo a dire quali saranno le condizioni dei giocatori. A dirigere il match sarà Ermes Fabrizio Cavaliere della Sezione Aia di Paola, coadiuvato dagli assistenti Marco Toce della Sezione Aia di Firenze e Antonio d’Angelo della Sezione Aia di Perugia; quarto uomo Michele Delrio della Sezione Aia di Reggio Emilia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LECCO: Pissardo M. (Portiere), Battistini M., Celjak V., Enrici P., Giudici L., Iocolano S., Kraja E., Marzorati L., Masini P., Petrovic T., Zambataro E.. A disposizione: Bia L., Buso N., Capoferri M., Galli G., Ganz S., Lakti E., Merli Sala I., Morosini T., Ndiaye K. (Portiere), Reda A., Sparandeo L., Tordini M.



PRO VERCELLI: Valentini A. (Portiere), Auriletto S., Bunino C., Crialese C., Cristini A., Della Morte M., Emmanuello S., Iezzi R., Masi A., Rolando M., Vitale M.. A disposizione: Bruzzaniti G., Clemente G., Comi G., Gatto L., Louati A., Panico G., Rizzo L., Rizzo M. (Portiere), Sangiorgi A., Secondo R., Silenzi C.



Reti:



Ammonizioni: al 8' pt Auriletto S. (Pro Vercelli).

Pissardo M. (Portiere), Battistini M., Celjak V., Enrici P., Giudici L., Iocolano S., Kraja E., Marzorati L., Masini P., Petrovic T., Zambataro E..Bia L., Buso N., Capoferri M., Galli G., Ganz S., Lakti E., Merli Sala I., Morosini T., Ndiaye K. (Portiere), Reda A., Sparandeo L., Tordini M.Valentini A. (Portiere), Auriletto S., Bunino C., Crialese C., Cristini A., Della Morte M., Emmanuello S., Iezzi R., Masi A., Rolando M., Vitale M..Bruzzaniti G., Clemente G., Comi G., Gatto L., Louati A., Panico G., Rizzo L., Rizzo M. (Portiere), Sangiorgi A., Secondo R., Silenzi C.al 8' pt Auriletto S. (Pro Vercelli).

Biglietti

Non sono più validi i biglietti singoli emessi nel mese di dicembre 2021 per la gara Lecco – Pro Vercelli, inizialmente in programma il 22 dicembre 2021. Pertanto, si invitano i possessori del biglietto in oggetto a presentarsi in Segreteria in via Don Giovanni Pozzi 6 (Lecco) per ottenere il nuovo ticket o il rimborso. I ticket per la gara del 19 gennaio 2022 alle ore 18:00 presso lo Stadio Rigamonti – Ceppi di Lecco, si potranno acquistare nelle seguenti modalità:

presso la segreteria dello stadio Rigamonti – Ceppi, via Don Giovanni Pozzi 6 (Lecco), da Lunedì a Martedì dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e Mercoledì mattina dalle 10:30 alle 12:00.

Anche nel giorno gara sarà possibile acquistare il biglietto presso le biglietterie dello stadio a partire da un’ora e mezza prima del fischio d’inizio (leggere sotto i prezzi specifici).

Presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Domenica dalle 18:00 all’01:00. Lunedi-Martedi dalle 18 alle 01.

Online sul circuito “Etes.it” (https://www.etes.it/sale/list/6674/Calcio+Lecco+1912+srl).

Il Settore Ospiti, denominato “Curva Sud”, rimarrà chiuso.

Prezzi dei biglietti compreso diritto di prevendita: Tribuna d’onore 50€, Tribuna Centrale 25€ – Ridotto 20€; Tribuna Laterale 20€ – Ridotto 15€; Distinti 15€ – Ridotto 12€; Curva Nord e Sud 12€.

Prezzi dei biglietti acquistati nel giorno gara: Tribuna d’Onore 50€; Tribuna Centrale 30€ – Ridotto 25€; Tribuna Laterale 25€ –Ridotto 20€; Distinti 20€ – Ridotto 15€; Curva Nord 15€; Curva Sud: no ticket venduti nel giorno della partita

La presentazione del match

QUI LECCO – Di Paola, subentrato a Zironelli, potrebbe adottare un modulo 3-4-3 con Pissardo in porta e difesa a tre composta da Celjak, Enrici e Lora. In mezzo al campo Ganz e Petrovic; sulle corsie Marzorati e Iocolano. Tridente offensivo formato da Kraja, Masini e Zambataro.

QUI PRO VERCELLI – Scienza risponde col 3-5-2. Tintori fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Auriletto, Masi e Macchioni. A centrocampo Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua e Iezzi. In avanti Rolando e Comi.

Le probabili formazioni di Lecco – Pro Vercelli

LECCO (3-4-3): Pissardo, Celjak, Enrici, Lora, Marzorati, Ganz, Petrovic, Iocolano, Kraja, Masini, Zambataro. Allenatore: Zironelli

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi. Allenatore: Scienza

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.