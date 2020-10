Leeds – Wolverhampton: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Leeds – Wolverhampton del 19 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Premier League

LEEDS – Lunedì 19 ottobre, all’Elland Road, alle ore 21, si giocherà Leeds- Wolverhampton, match valevole per la quinta giornata del massimo campionato inglese. I padroni di casa, tornati nella massima categoria dopo sedici anni, vengono dal pareggio caalingo per 1-1 contro il Manchester City e in classifica sono ottavi con 7 punti. A quota 6 il Wolverhampton, quindicesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Fulham. Sulla carta i padroni di casa godono del favore del pronostico.

La presentazione del match

QUI LEEDS – Bielsa dovrà fare a meno degli infortunati Cooper e Llorente, oltreché a Casilla, Berardi e Forshaw. Potrebbe schierare il modulo 4-5-1 con difesa composta dalla coppia centrale Cooper – Koch e ai lati da Ayling e Dallas. In cabina di regia Philips; con Rodrigo e Klich mezz’ali; sulle corsie Costa e Harrison. Unica punta Bamford.

QUI WOLVERHAMPTON – Probabile modulo 3-4-3 per la squadra allenata da Nuno Espirito Santo con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Boly, Coady e Kilman. In mezzo al campo Dendoncker e Neves; sulle fasce Semedo e Marcal. Tridente offensivo composto da Traore, Jimenez e Podence.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Leeds – Wolverhampton, valido per la sesta giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati Sky potranno seguirla anche da smartphone, tablet o PC dopo aver scaricato gratuitamente la App SkyGo.

Le probabili formazioni di Leeds – Wolverhampton

LEEDS (4-5-1): Meslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas; Costa, Rodrigo, Phillips, Klich, Harrison; Bamford. Allenatore: Bielsa.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Dendoncker, Neves, Marcal; Traore, Jimenez, Podence. Allenatore: Espirito Santo.

STADIO: Elland Road di Leeds