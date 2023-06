Legends Padel Trophy 2023: FILA presente con il glamour sportivo

FILA entra nel mondo del padel come Title Sponsor di un evento di grande impatto mediatico che attirerà le leggende del calcio da tutto il mondo

FILA, storica azienda di abbigliamento per lo sport e il tempo libero, entra nel mondo del Padel diventando il primo Title Sponsor di uno degli eventi italiani più glamour della stagione: il Legends Padel Trophy, un torneo che attirerà le leggende del calcio da tutto il mondo.

L’evento, che si svolgerà il 6 e 7 giugno presso il prestigioso Tolcinasco Padel Center, a pochi chilometri dal centro di Milano, ha già schierato 38 ex giocatori provenienti da Italia, Spagna, Olanda e Argentina che indosseranno la F -Scatola per l’occasione.

Gli ex calciatori sono diventati un potente veicolo di amplificazione per la diffusione del padel, grazie ai numeri di follower online che hanno e all’interesse dei media, sportivi e non, che continuano a mostrare lo spirito di competitività che questi i campioni hanno ancora nel sangue. È grazie a questi giocatori leggendari che il padel amatoriale si è diffuso così rapidamente e ampiamente. Molti ex calciatori, infatti, sono passati dal campo di calcio alla “gabbia”, aprendo club con campi da padel e aumentando così la loro popolarità, non ultimo Nicola Amoruso, il cui club sta ospitando il Legends Trophy.

FILA vestirà lo staff del torneo e fornirà un kit di benvenuto per tutti i partecipanti contenente 2 maglie da gara, pantaloncini, la giacca “Settanta”, polsini, cappellino e calzini

Con questa partnership, FILA vuole avvicinarsi al mondo del padel da una prospettiva diversa rispetto a tutti gli altri marchi concorrenti. Per il debutto, FILA ha scelto un evento che coniuga perfettamente sport-moda e lifestyle, caratteristiche insite nelle sue collezioni e che da sempre ne contraddistinguono lo stile

Con le eliminatorie di martedì 6 giugno e le fasi finali del 7 giugno, gli appassionati possono aspettarsi due giorni di grande spettacolo e intenso agonismo, tipici di chi ha sempre praticato sport ad altissimi livelli.